大陸多地人口增量「斷崖式」下跌　成都創本世紀人口增長最低

▲大陸自1962年來首次人口負成長。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸人口出現1962年以來首次負增長，去年減少85萬人。大陸在已經發布去年人口數據的15個大城市中，大多城市人口增長相較往年有明顯減緩。其中，成都更是在往年年均增長數十萬的情況下，增量降到10萬人以下，創下本世紀以來年度人口增長最低。

據《第一財經》報導，根據大陸第七次全國人口普查數據，西安市2020年人口總量達1295.29萬人，比2010年增加448.51萬人，增幅52.97%。也就是說，從2010年到2020年，西安常住人口年均增長近45萬人。2021年，西安常住人口增長21.01萬人，2022年增量幾乎減半。

不只西安，成都、鄭州、杭州等中心城市下滑也明顯。其中，據成都市統計年鑑顯示，除了2022年，進入新世紀以來的20多年，成都僅2007年人口增長在10萬人以下，當年成都常住人口1257.9萬人，比上年末增加9.4萬人。也就是說，2022年成都人口增長是本世紀以來最低。

人口增長放緩的情形在大城市中普遍存在。梳理直轄市、省會城市和副省級城市等主要中心城市的人口數據，在已經公布人口數據的15個城市中，僅有合肥和蘭州的人口增量有所增長，2021年合肥和蘭州分別增長9.6萬和1.25萬人，2022年分別增長16.9萬和3.1萬人。

截至目前，杭州、鄭州、西安和南昌人口增長超過10萬人，南京、蘇州、寧波和廈門等東部沿海城市增長僅幾萬人。4個直轄市中僅重慶增長了0.91萬人，其餘皆負增長。

上海市人口學會會長、華東師範大學社會發展學院原院長丁金宏表示，大城市人口增長放緩大背景是人口進入低增長或者負增長，當然中西部省會城市對周邊的影響力還是比較大，這種情況下很難說不受去年疫情的影響。因此，去年大城市人口增長放緩的原因應該是疫情短期因素和生育率走低的長期因素導致的。

大陸國家統計局年初公布數據顯示，2022年末全國人口141175萬人，較上年末減少85萬人。人口自1962年以來首次出現負增長。另外，截至目前，從已經公布去年人口的數據25個省份來看，18個省份人口自然增長率為負。