　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸多地人口增量「斷崖式」下跌　成都創本世紀人口增長最低

▲▼中國街頭老人與小孩、人口紅利 。（圖／CFP）

▲大陸自1962年來首次人口負成長。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸人口出現1962年以來首次負增長，去年減少85萬人。大陸在已經發布去年人口數據的15個大城市中，大多城市人口增長相較往年有明顯減緩。其中，成都更是在往年年均增長數十萬的情況下，增量降到10萬人以下，創下本世紀以來年度人口增長最低。

據《第一財經》報導，根據大陸第七次全國人口普查數據，西安市2020年人口總量達1295.29萬人，比2010年增加448.51萬人，增幅52.97%。也就是說，從2010年到2020年，西安常住人口年均增長近45萬人。2021年，西安常住人口增長21.01萬人，2022年增量幾乎減半。

不只西安，成都、鄭州、杭州等中心城市下滑也明顯。其中，據成都市統計年鑑顯示，除了2022年，進入新世紀以來的20多年，成都僅2007年人口增長在10萬人以下，當年成都常住人口1257.9萬人，比上年末增加9.4萬人。也就是說，2022年成都人口增長是本世紀以來最低。

人口增長放緩的情形在大城市中普遍存在。梳理直轄市、省會城市和副省級城市等主要中心城市的人口數據，在已經公布人口數據的15個城市中，僅有合肥和蘭州的人口增量有所增長，2021年合肥和蘭州分別增長9.6萬和1.25萬人，2022年分別增長16.9萬和3.1萬人。

截至目前，杭州、鄭州、西安和南昌人口增長超過10萬人，南京、蘇州、寧波和廈門等東部沿海城市增長僅幾萬人。4個直轄市中僅重慶增長了0.91萬人，其餘皆負增長。

上海市人口學會會長、華東師範大學社會發展學院原院長丁金宏表示，大城市人口增長放緩大背景是人口進入低增長或者負增長，當然中西部省會城市對周邊的影響力還是比較大，這種情況下很難說不受去年疫情的影響。因此，去年大城市人口增長放緩的原因應該是疫情短期因素和生育率走低的長期因素導致的。

大陸國家統計局年初公布數據顯示，2022年末全國人口141175萬人，較上年末減少85萬人。人口自1962年以來首次出現負增長。另外，截至目前，從已經公布去年人口的數據25個省份來看，18個省份人口自然增長率為負。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
新北女運動完「違規穿越馬路」　遭撞噴飛2公尺亡
狒狒為何不植晶片？　六福村曝原因
快訊／六福村野生動物區關閉！　無開放時間表
快訊／台灣大道房屋倒塌！　3人受困
快訊／六福村「仍不知怎脫逃」：防護設施很完善
快訊／沿海20具浮屍！　9名台灣人死因曝
快訊／高雄吊車「飛起來」誇張瞬間曝！　市府勒令停工開罰
道歉認了！鄉民挖「六福村曾喊1句」：以為能混過去
快訊／狒狒枉死　六福村總監90度鞠躬道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李顯龍訪中第二站！　博鰲論壇直言「最令人擔心的是中美關係」

宏都拉斯宣布總統卡蕬楚「很快」訪中　女兒此前已隨外長訪北京

蔡英文傳見麥卡錫　陸：汲取裴洛西的錯誤教訓！

宏都拉斯代表團建交任務完成　連續參訪中共黨史館及毛主席紀念堂

博鰲亞洲論壇開幕　李強：中國「絕不透過戰爭」實現現代化

大陸多地人口增量「斷崖式」下跌　成都創本世紀人口增長最低

馬英九參訪辛亥革命館好嗨！　站國父演說講台喊：三民主義　五權憲法

記者晨跑巧遇「大喊馬前總統」　馬英九：我還沒準備吃小吃　

心酸！14歲少女被拐賣性侵　10年後「卻和加害者結婚」

英九訪陸／革命黨人星夜起義！　辛亥革命紀念館留存孫中山珍貴史料

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

9歲妹氣同學是BP假粉　激動喊：連團名都拼錯

【Fred吃上癮】月底沒錢樸實無華家常佛系泡麵

李顯龍訪中第二站！　博鰲論壇直言「最令人擔心的是中美關係」

宏都拉斯宣布總統卡蕬楚「很快」訪中　女兒此前已隨外長訪北京

蔡英文傳見麥卡錫　陸：汲取裴洛西的錯誤教訓！

宏都拉斯代表團建交任務完成　連續參訪中共黨史館及毛主席紀念堂

博鰲亞洲論壇開幕　李強：中國「絕不透過戰爭」實現現代化

大陸多地人口增量「斷崖式」下跌　成都創本世紀人口增長最低

馬英九參訪辛亥革命館好嗨！　站國父演說講台喊：三民主義　五權憲法

記者晨跑巧遇「大喊馬前總統」　馬英九：我還沒準備吃小吃　

心酸！14歲少女被拐賣性侵　10年後「卻和加害者結婚」

英九訪陸／革命黨人星夜起義！　辛亥革命紀念館留存孫中山珍貴史料

「青年購屋積金」要來了！　林右昌拚進度、保證一定推

清明雨紛紛！5天連假一半以上有雨　一圖秒懂逐日「雨區變化」

飛機落地行李箱失蹤　男靠「AirTag定位」抓小偷追回9萬失竊物

最高禮遇！蔡英文過境美國引中反彈　綠委批幼稚：別製造區域緊張

立委批圍捕人員「犯低級錯誤」害死狒狒　林務局長：看起來是這樣

台南市勞工局首場中型徵才活動1700個職缺　4月15日逗陣找頭路

高中運動會驚見大咖男歌手　「跑道衝刺」模樣曝光...學弟妹全炸了！

六福村逆轉關鍵曝！結紮傷口認出主人　園方：是採「最高標準」

下令六福村關園？陳吉仲：與竹縣府、教育部討論「依調查結果辦理」

沿海1個多月驚見20具浮屍！　江啟臣：不僅治安問題也是國安問題

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

大陸熱門新聞

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

記者晨跑巧遇「大喊馬前總統」

14歲少女被拐賣性侵　10年後「卻和加害者結婚」

6歲男童被墜樓男子砸中　經搶救不幸身亡

馬英九參訪辛亥革命館好嗨！　高喊：三民主義

側寫／南京殤！馬英九落淚

一家三口旅遊！住雙人房竟遭飯店拒絕

英九訪陸／辛亥革命紀念館留存國父珍貴史料

前妻寫一道題！數學老師解不出　學生一看秒曝答案

美認證中國非開發中國家　陸網：還是發展中

答應室友21點回！20歲女大生留手機和學生證消失

白嫩網美搭車　噁男開一鍵脫衣APP

直擊！南京全程禮遇馬英九

螞蟻高管性侵白富美！車禍看上她搭訕下手

更多熱門

相關新聞

記者晨跑巧遇「大喊馬前總統」

記者晨跑巧遇「大喊馬前總統」

前總統馬英九昨29日已抵點湖北武漢，入住景色優美東湖賓館。今（30）日早上6點多，馬英九維持萬年不變行程，起床慢跑，身旁只有我國安局特勤，以及部分「大九學堂」學員。正巧被也在慢跑的台灣媒體記者遇上，大喊三次「馬總統好！」馬英九才聽見回身打招呼，當記者問，昨晚有沒有吃小吃？馬則回答，我現在還沒準備吃。

英九訪陸／辛亥革命紀念館留存國父珍貴史料

英九訪陸／辛亥革命紀念館留存國父珍貴史料

側寫／南京殤！馬英九落淚

側寫／南京殤！馬英九落淚

馬英九專車狂奔會見湖北書記　

馬英九專車狂奔會見湖北書記　

直擊！南京全程禮遇馬英九

直擊！南京全程禮遇馬英九

關鍵字：

人口大陸

讀者迴響

熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

台南水流屍傳搜出「14人合照」　檢回應了

顏寬恒半價賤賣豪宅　現況曝光

丁特美股2年賠1200萬！心得超勸世

顏寬恒見顏清標1狀況　才妥協付千萬元交保

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面