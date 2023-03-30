簡體字教材滲透基層　民進黨控侯友宜市府淪統戰教室

▲民進黨質疑簡體字教材滲透新北市府。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨發言人、新北市議員卓冠廷30日控訴，新北市政府斥資新台幣510萬元辦理環境公民教育推廣計劃，但在培訓基層里長的課程裡，竟然使用簡體字教材、淘寶網購買來的教具，質疑新北市長侯友宜市府團隊使用簡體字手冊，「竟然讓用公帑辦的培訓課程，成為中國統戰的教室，侯友宜你讓簡體字直接侵入我們的家，請你道歉！」

民進黨發言人張志豪、卓冠廷、新北市議員陳乃瑜、李宇翔今天上午舉行記者會。

張志豪會中指出，無黨籍立委高金素梅兩周前才在立法院質詢簡報檔使用簡體字，用中華人民共和國的官方文書標準字來質詢中華民國行政院長，現在簡體字的教材，更直接進到侯市府內部課程，滲透進基層，有夠離譜，侯友宜應出面說清楚。

卓冠廷指控，3月28日接獲新北里長反應，環保局主辦的環境公民教育推廣計劃，總花費公帑510萬，以里長為對象的種子講師培訓課程，其中環保教具竟然採購淘寶網就買的到價值人民幣5.64元的商品，發給里長們簡體字的教材說明書，有里長看到非常錯愕，怎麼會在市府大樓裡上課，還用簡體字教材，「侯友宜市政團隊，你是故意用簡體字手冊的嗎？竟然讓用公帑辦的培訓課程，成為中國統戰的教室，侯友宜你讓簡體字直接侵入我們的家，請你道歉！」

陳乃瑜補充，去年10月，前黨團總召陳啟能就開過記者會，批評中國民眾為泰國藝人在公車上投放廣告，內容竟然使用「歡迎泰國藝人來中國」的簡體字樣，要求新北市府有責任把關廣告內容，不能成為中國統戰和文化侵略台灣的幫凶，而侯友宜團隊顯然不把這當一回事，現在還讓簡體字教材在市府裡使用。

李宇翔表示，今年2月新北消防局才被踢爆，採購2台CPR自主學習機，是中國廣西製造，開機畫面、桌面圖示及教學影片都是簡體字，維修螺絲也是中國特規，消防局還要去淘寶買中國的螺絲起子，才能順利打開機身，這些都是侯友宜表面上說「台灣是咱的厝」，檯面下已經跟中國往來密切，才會不斷讓中國貨和簡體字，在新北市府裡出現。