馬英九專車狂奔會見湖北書記　籲陸：兩岸求同存異方能行穩致遠

記者任以芳、鄭思楠／武漢－台北報導

前總統馬英九今（29）日上午參訪侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，下午搭高鐵從南京轉往武漢。下午5點26分左右馬英九參訪團到達湖北武漢，湖北官方包下整個月台，連專車都開進來，之後維安警力開到飆速前往東湖賓館，原本40分鐘車程縮一半，24分鐘內到達會場，會見湖北省委書記王蒙徽。馬英九在談話中表示，希望兩岸要交流，要合作，求同存異方能行穩致遠。

▲馬英九會見湖北省委書記王蒙徽。（圖／記者任以芳攝）

▼ 湖北包下車站月台迎接馬英九。（圖／記者任以芳攝）

▲ 維安警力清場。（圖／記者任以芳攝）

今天17點26分，馬英九和「大九學堂」學員的高鐵班列到達武漢，當地官方高度禮遇通關，包下整個月台，上百名維安站崗清場，甚至把專車直接開上月台，讓馬英九直接搭車離開，連媒體團也跟著禮遇通關。

大陸也展現湖北速度，馬英九禮遇專車一路狂飆，車速超過一百公里，平常至少40分鐘車程，馬英九的專車從車站到會場只用24分鐘，趕在17點50分準時到達東湖賓館，見湖北省委書記王蒙徽。

▲馬英九談到兩岸關係指出，兩岸求同存異方能行穩致遠。（圖／記者任以芳攝）

馬英九會見談話重申，「我們希望兩岸要交流，要合作，更要避免戰爭的風險，用交流來取代對抗，用協商取代衝突。同時，我也期待大陸方面能夠更深入瞭解台灣的心聲，求同存異方能行穩致遠。」

稍早，雙方簡單開場白後，馬英九先感謝大陸官方對湖北的台商、台生的照顧，並且對於自己此行的協助與接待。

馬英九表示，這次走訪南京、武漢、湘潭、衡山、長沙、重慶、上海等地，以及自己湖南老家祭祖，也會帶著青年朋友們走訪中國歷史的重要地點，踏尋兩岸共有的記憶，這是中華文化所講究的慎終追遠。「我個人特別覺得能夠一償夙願而感到非常欣慰。」

▲馬英九基金會「大九學堂」成員。（圖／記者任以芳攝）

他進一步說，湖北省一直是包含人文歷史蘊味的旅遊勝地，在此行中，將拜訪江南四大名樓之一的黃鶴樓，也會與學生們一起欣賞東湖綠道的湖光山，武昌起義軍政府的舊址，也是近代重要的歷史遺跡，也會在素有最美麗大學校園之譽的武漢大學，進行此行的第一場學生交流，對於年輕學子們來進行一場值得期待的對話。

馬英九很強代自己卸任後在東吳大學擔任講座教授，有很多大陸學生與台生一起上課，更深入體認兩岸青年交流的效果與重要性。

他強調，「兩岸年輕人在年輕的時候，就能夠彼此交流，相互了解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低。我這次帶了青年學生與大陸學生進行交流，我們的考慮就在於此。」