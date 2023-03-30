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大陸 大陸焦點 特派現場

側寫／南京殤！馬英九落淚「歷史絕不可遺忘」　訪陸抗戰之旅藏深意

記者任以芳／南京報導

前總統馬英九昨29日上午參訪侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，對於這段沉痛的歷史忍不住落淚！根據知情人士轉述，馬英九在展館看過去日軍侵華史料，幾乎是邊走邊拭淚，同行的「大九學堂」成員情緒波動也很大。馬英九公開受訪時，也一度哽咽難過的說不出話來，心情受到很大衝擊，並且強調，歷史不能遺忘。包括這次訪陸除了祭祖，所有行程都是圍繞抗戰歷史，暗藏深遠意義。

前總統馬英九昨穿著深色西裝，前往南京大屠殺紀念館參訪，陸方首先在館外安排祭奠儀式。大陸國台辦副主任陳元豐、南京市委書記韓立明、江蘇省常委惠建林、國台辦聯絡局局長孫升亮、江蘇省台辦主任練月琴、南京市委秘書長蔣躍建陪同致祭。

▲▼ 馬英九、南京大屠殺館 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九私人參訪南京大屠殺館，忍不住落淚。（圖／記者任以芳攝）

南京殤！馬英九落淚

所有人員向遇難同胞獻花、獻花籃致祭，全員鞠躬默哀。馬英九表情非常嚴肅哀戚，全程緊皺眉頭，獻上素白色菊花，前往展館參訪大約1小時左右，過去有許多民眾、中外人士看完展館後，心情久久無法平復。

根據現代史料記載，1937年12月13日日軍攻佔南京，展開一個多月的殘忍大屠殺，30多萬男女老少因此喪命，實際數字不止於此。大陸方面之後多方搜集日軍殘暴行為，各省各地都有相關檔案資料館。館內展出4千多幅照片、260多部史料影片，包括倖存者證言、影像資料和檔案，同時保留展出「萬人坑」遺址。

知情人士向轉述，馬英九剛進去紀念館參訪後，忍不住一直掉眼淚，尤其看到日軍侵華殘暴行為，以及當年善心外國人救助受難同胞的歷史，馬英九駐足最久，一邊聽簡介看史料照片，一邊擦拭眼淚。同行的「大九學堂」部分學員也有落淚，對於過去悲痛歷史感到很震撼。

情緒平穩後，馬英九走出來接受媒體公開訪問，當媒體問及參訪感受，他語帶哽咽地說，「南京大屠殺這段歷史的書籍照片，我也看了一些，但是從來沒有一次像今天這樣有這麼大的衝擊....（停頓）。」

此刻，馬英九眼框泛紅，難過的說不出話來，停頓了3秒後，繼續說，「這是人類歷史上罕見的野獸般的行為，中國人成為最大的受害者，我剛才在留言簿上寫，『歷史絕對不可以遺忘』，就是這個道理。」

面對媒體二次提問，馬英九再次坦言情緒受到很大的衝擊，這次參訪和以往看書看照片感受完全不同，過去中國民族歷史也有很多災難，相較之下，日軍侵華者這段歷史受到屈辱和迫害是最多，受難時間長，至今大家都沒有完全康復過來。

馬英九也提醒，必須自立自強，不受外敵入侵，也要注意要保持非常仁愛的心，不要去侵略別人，才是從這個過程中得到最好的教訓。

大陸官媒《央視》昨晚間6點新聞也報導馬英九參訪侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，旁白形容，「馬英九一行神情凝重，紀念館內『300000』的醒目數字，銘刻著全體中華兒女無比沉痛的一段集體記憶。」

▲▼前總統馬英九參訪侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，寫下「歷史絕對不可以遺忘」。 （圖/馬英九基金會提供）

▲前總統馬英九參訪侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，寫下「歷史絕對不可以遺忘」。 （圖/馬英九基金會提供）

歷史絕不可遺忘！多次提醒兩岸避戰、求謀和

馬英九參觀紀念館後，特地題字留言「歷史絕不可遺忘」。他在接受媒體訪問也直言，兩岸應該研商如何避戰謀和，避免戰爭的發生，因為一旦戰爭發生沒有其他任何事情可以彌補。

這次赴陸行，馬英九也對外多次呼籲兩岸要避戰。前往南京中山陵第一次公開受訪強調，「兩岸一定要追求和平，否則雙方都沒有前途。」

抵達南京第二天，馬英九會見江蘇省委書記信長星時說，「兩岸要建立互信，避免戰爭風險，希望大陸多認識台灣人心理狀態。」

隔天前往武漢會見湖北省委書記王蒙徽，馬英九也呼籲，「兩岸要交流，要合作，更要避免戰爭的風險，用交流來取代對抗，用協商取代衝突。期待大陸方面能夠更深入瞭解台灣的心聲，求同存異方能行穩致遠。」

儘管疫情解封後，兩岸民間開始互動交流，但台海之間依然緊繃。美國學界智庫近年究長發表研究指出，兩岸未來可能有戰爭風險，面對如此詭譎情勢，馬英九先前多次提醒兩岸必須和平，不能把國家帶到戰爭邊緣。這趟訪陸行也以「和平、奮鬥，振興中華」做為主軸，希望兩岸都要正視「和平」重要性。

▲▼馬英九訪陸,馬英九參訪南京總統府。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九參訪南京總統府。（圖／記者任以芳攝）

抗戰之旅「喚醒」中華民國根本意義＆兩岸和平

由於馬英九父親馬鶴凌先生是遠征軍，過去馬英九非常關心抗戰和遠征軍歷史。2015年「馬習會」歷史性握手一刻，雙方會後也達成共識，提出兩岸合編抗戰史料。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨特地介紹，2016年以來，兩岸史學界攜手合作，日前共同研究抗戰史已經出版。大陸學者也呼籲，兩岸應該繼續合作弘揚抗戰精神。

馬英九此趟訪陸除了祭祖，上海、武漢、長沙、重慶行程緊扣抗戰歷史，都有歷史脈絡和深遠意義。比如過去國民黨許多重要人物訪陸必去南京，馬英九也不例外，前往中山陵拜謁國父孫中山，內部有三面牆是「中華民國政府建國大綱」，南京總統府則是孫中山宣誓就職「中華民國臨時大總統」的地方。武漢重點行程則是辛亥革命紀念館，當年國民黨前身-革命黨首次起義成功，推翻清朝，建立「中華民國」有重大意義。

▲▼ 武漢、辛亥革命起紀念館 。（圖／記者任以芳攝）

▲湖北武漢辛亥革命起義紀念館 。（圖／記者任以芳攝）

重慶則是留下大量中華民國遺址，對日抗戰期間中華民國曾遷都重慶，兩蔣都待過這邊，蔣毛也在重慶談判過，重慶抗戰遺址紀念館收藏許多珍貴史料。另外，馬英九也會去張自忠烈士陵園，他是中華民國國軍對日抗戰的烈士，也是第二次世界大戰中陣亡軍級最高者。

長沙行程，馬英九將與湖南大學學生交流，這裡曾是抗戰中國戰區第四受降區受降儀式所在地，中華民國曾在這裡正式接受日本投降儀式。

最後，馬英九再回到上海，這裡也是抗日歷史重點，八百壯士死守四行倉庫，當年國父喊出「革命尚未成功，同志仍需努力！」是在上海和平飯店。

馬英九這次帶領「大九學堂」學員訪陸12天行程極具深遠意義，他受訪時曾強調，讓年輕人正確認識八年抗戰史觀，必須趕緊要從小學、中學、大學的教育著手。

這趟抗戰之旅，除了滿滿的民國風，希望年輕人深入瞭解中華民國過去血淚歷史，重新喚醒台灣民眾「正視」中華民國長遠以來奮鬥精神，以及至今存在的現實意義和價值。另一方面希望促進兩岸和平交流，減少誤解誤判，避戰謀和，兩岸才有前途。

▼ 馬英九與國父塑像合照。（圖／記者任以芳攝）
▲▼ 馬英九、南京、總統府 。（圖／記者任以芳攝）

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