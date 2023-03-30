英九訪陸／革命黨人星夜起義！　辛亥革命紀念館留存孫中山珍貴史料

記者任以芳／武漢報導

前總統馬英九「祭祖和平之旅」第四天來到湖北武漢參訪，今（30）日前往辛亥革命武昌起義紀念館，武漢市檔案館觀看抗疫保衛戰專題展，最後到最美櫻花林-武漢大學與學生交流。至於馬英九這兩天下榻的東湖飯店，曾是大陸前領導人毛澤東療養居住的地方，累積一共住過480天。

武昌起義-辛亥革命的開端

辛亥革命武昌起義紀念館位於大陸湖北省武漢市武昌區閱馬場，館址原為清末湖北省諮議局，建成於1910年。當年，辛亥革命發生於1911年，主要組織有孫中山的興中會、共進會、文學社、光復會等多個組織。

辛亥革命發生於1911年，主要組織有孫中山的興中會、共進會、文學社、光復會等多個組織。武昌起義時間是1911年10月10日10點30分（清·宣統三年八月十九），主要目標推翻清朝腐敗統治，也是辛亥革命的開端，約定以槍聲為號，開啟第一槍後，革命黨人（國民黨前身）星夜起義，全部動起來。

革命黨人分別於1911年10月11日夜、1911年10月12日光復漢陽和漢口。起義軍掌控武漢三鎮後，湖北革命黨人創立中華民國軍政府鄂軍都督府，即湖北軍政府，黎元洪被推舉為都督，改國號為中華民國，並號召各省民眾起義響應

大陸官方於1961年，把該舊址列為全國重點文物保護單位。1981年紀念辛亥革命70週年，原址建立辛亥革命武昌起義紀念館，當時宋慶齡親筆題寫了館名，走進大門口前就能看見，還有一座國父塑像。

▲ 宋慶齡提筆寫館名 。（圖／記者任以芳攝）

該館保留許多珍貴史料，收集有與辛亥革命有關的歷史文物1千多件，歷史照片1萬多幅，其中有孫中山簽發的「李翊東前往贛州辦理要事」的大元帥令。

武昌起義軍政府舊址內恢復原貌開放陳列的有，軍政府大門、軍政府禮堂、黎元洪臥室和會客室、秘書處、黃興召開軍事會議的會議室、孫中山會見湖北軍政人員的會客室等。

今年夏立言一行人也參訪原鄂軍都督府所在的辛亥革命紀念館，過去國民黨不少重要代表性人物都有參訪，像是已故的郝柏村、江丙坤等人，館內收藏不少國民黨大老珍貴書法，預料這次馬英九也會在館內題字留念。

▼ 郝柏村留下書法 。（圖／記者任以芳攝）

▲毛澤東晚年療養經常住東湖賓館，留下唯一眼鏡照片。（圖／湖北晚報）

武漢東湖賓館-毛澤東療養院

前總統馬英九這次下榻地方是武漢東湖賓館，風景十分秀麗，歷史相當悠久，樹林多、空氣好。當年毛澤東晚期身體不好經常失眠，醫療團隊為他安排前往武漢東湖賓館住一段時間。

根據大陸史料記載，毛澤東一共來武漢48次，累積居住在東湖賓館有480天時間，與工作人員建立深厚情誼。至今湖風景區梅園多達2萬餘株，上百個品種，每年的梅花盛開都會吸引遊客來賞梅。

▲武漢大學現在正是櫻花綻放季節。（圖／翻攝百度）

最美武漢大學-被櫻花林包圍

根據馬辦提供行程，馬英九帶領「大九學堂」學員，下午前往武漢大學和學生交流。追溯武漢大學的前身是1893年，當時清末湖光總督張之洞創辦的自強學堂，之後於1928年改名為武漢大學，成為中國近代第一批國立大學，即使「自強學堂」不在了，但「自強不息」的口號還是很有激勵性。

到了1990年代中期，大陸為了「面向21世紀打算重點建設約100所左右的大學」，從各地挑選大約100所大學列為國家培育重點，優先給予補助經費，即是所謂的「211工程」，‘武漢大學名列前中。

武漢大學不只是優秀學府，校園的櫻花也是全大陸出名，每年都有數十萬人潮買門票，湧進武漢大學賞櫻花，校內還有櫻花爛漫的「櫻花大道」。