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大陸 大陸焦點 特派現場

直擊！南京全程禮遇馬英九　維安清空月台、包高鐵車廂送行

記者任以芳／南京報導

前總統馬英九今（29）日上午參訪侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，下午搭高鐵從南京轉往武漢，大陸官方高規格安排，直接讓馬英九團隊和「大九學堂」學員走貴賓通道直奔月台，就連媒體團也跟著禮遇通關。馬英九離開南京前，許多當地民眾紀念館排隊卡位，得知馬英九車隊離開後，當地警方立刻疏導，有如演唱會散場人潮一樣熱鬧。

前總統馬英九祭祖交流之旅進入第三天行程，上午9點多前往南京大屠殺紀念館參訪，大約停留1個多小時離開，搭乘14時57分高鐵前往湖北武漢，車程2個半小時間，預計17時26分抵達，接著會見湖北省委書記王蒙徽。

▲▼馬英九、南京、大九學堂、陳元豐。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九今下午離開南京前往武漢，維安包圍上車。（圖／記者任以芳攝） 

由於行程相當緊湊，大陸官方高度要求維安部署和交通動線，馬英九和「大九學堂」學員全部禮遇通關，就連媒體團這次也列入「禮遇」安排，所有人搭高鐵走貴賓通道。

陸方人員特地清出整個月台，先安排媒體團和「大九學堂」學員上車，接著馬英九在我方國安局特勤，以及北京維安大隊人馬包圍之下，快速通過月台搭乘頭等車廂。大陸國台辦副主陳元豐也跟在隊伍裡面，陪同馬英九前往武漢參訪。

▼陸方全程禮遇，走貴賓通道馬英九和「大九學堂」學員。（圖／記者任以芳攝）

▲▼馬英九,南京,禮遇通關。（圖／記者任以芳攝）

馬英九12天行程，橫垮上海、武漢、長沙、重慶，再回到上海，大陸全程高規格接待，前導車開道、適當封閉馬路交通、動用大批維安警力，甚至包下車廂座位，確保馬英九安全。

▼陸方包下高鐵車廂，連媒體團也一並安排。（圖／記者任以芳攝）

▲▼馬英九,南京,禮遇通關。（圖／記者任以芳攝）

▲▼馬英九,南京,禮遇通關。（圖／記者任以芳攝）

▲南京大屠殺紀念館外圍觀馬英九人潮。（圖／記者任以芳攝）

由於今天上午是馬英九今最後一天停留在南京，即使是平常上班日，吸引不少民眾聚集南京大屠殺紀念館，期待能見到傳說中的「馬前總統」。

大約早上九點督多開始，慢慢聚集人潮，有好奇圍觀人群，也有去參觀被攔在外面的民眾，聚集到最後，人潮圍著館外繞了一大圈，連館外對面馬路都是人潮。

由於紀念館實行維安管制，一般民眾無法進入，圍觀民眾只能在門口等待，得知馬英九車隊離開後，當地警方甚至特地封路管制，特地引導疏散紀念館人群，所以人慢步繞著館外慢慢離開，有如演唱會散場一樣。馬英九造訪，引起大陸民眾轟動，即使無法見上一面也要卡位，形成十分難得「歷史」景象。

▲▼馬英九,南京,禮遇通關。（圖／記者任以芳攝）

▲▼馬英九,南京,禮遇通關。（圖／記者任以芳攝）

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