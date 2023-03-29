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8成5盼世代正義　最新民調：總統候選人應提青年政策白皮書

▲▼ 台灣智庫、台灣青年基金會、台灣教授協會等團體今（29）日公布「台灣青年政策意向調查」民調， 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣智庫、台灣青年基金會、台灣教授協會等團體今（29）日公布「台灣青年政策意向調查」民調。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

台灣智庫、台灣青年基金會、台灣教授協會等團體29日公布「台灣青年政策意向調查」民調，民調顯示，有86%民眾同意政府有責任提出專屬青年的政策，也有51%民眾認為政府應該關注30歲以下青年的需求；同時，有85%民眾同意2024總統選人應關注青年重視的議題，並提出青年政策白皮書。

為喚起各陣營對青年政策的重視，台灣智庫副執行長董思齊喊出「青年主流化、世代要正義、政策齊發想、台灣更有力」，希望透過集體的行動，能夠推動「青年主流化」、促進世代正義，共同發想政策，讓台灣成為一個更有競爭力的國家。

董思齊說，這份「台灣青年政策意向調查」是由台灣智庫民調中心委託大地民意研究公司執行，調查對象為年滿18歲的台灣民眾，此民調完成1,083份有效樣本，該次民調中呈現的政黨認同，民進黨27%，國民黨19%，台灣民眾黨10%，時代力量4%，台灣基進2%、親民黨1%，不偏任何黨13%。

針對「現在政府的政策是否有照顧青年人的需求」的提問，請民眾以1-10分來評分，台灣民眾給予的平均分數為5.48分，此外，該民調有高達86%的民眾同意「政府應提出專屬青年的政策」，不同意的民眾只有8%，且越年輕的民眾同意政府有責任提出專屬青年的政策的比例越高，18-29歲的民眾高達91.5％同意政府應提出專屬於青年的政策。70歲以上的民眾雖說是在所有年齡分層中同意度最低，但也有75.2%的民眾認同應提出與青年相關的政策。

對於「青年政策應該關注哪個年齡區段的需求」的提問，超過50％的民眾認為30歲以下是青年政策主要關注的對象，16%的民眾認為35歲以下，13%的民眾認為40歲以下，都應該是青年政策時應該關注的範圍。

▲▼ 台灣智庫、台灣青年基金會、台灣教授協會等團體今（29）日公布「台灣青年政策意向調查」民調， 。（圖／記者崔至雲攝）

針對「哪一個政黨提出的青年政策比較有吸引力」的提問，17%的民眾認為民進黨提出的青年政策較有吸引力，僅有6%的民眾認為國民黨青年政策具有吸引力，其他選擇民眾黨以及時代力量的民眾分別為3%、1%。

而對各項青年政策提出急迫性評分方面，民眾認為「青年婚生教養與長者照護相關政策的擬定」最為急迫（8.05分）。其次為「解決青年世代貧窮，如低薪過勞」，評分為7.89，其中以30-39歲的民眾最關心此議題。再者為「青年就業與創業，如職前訓練、就業媒合、青年創業貸款」，評分為7.80，以40-49歲的民眾認為此類政策的制定最為急迫。排名第4的是「青年教育學習，如放寬修業年限、強化學以致用、增加在職訓練、推動國際連結」，評分為7.60。「青年居住與交通」以7.53分排名第5。「國家安全議題，如兵役政策與民防政策」，以7.38排名第6。排名倒數第二的是「青年生活體驗，如遊學及國內外壯遊補助、志工交流、增加國際經驗」，評分為6.64。排名最後的議題為評分5.83的「青年參政權，如降低被選舉年齡、鼓勵青年參政與參選相關政策」，教育程度越高的民眾認為越不急迫。

針對青年政策的制定方式，有93%的民眾認為「青年政策需要進行世代的溝通與討論」。關於青年發展署的層級問題，74％的民眾同意「應該要升級調整」。至於民眾應以什麼方式參與青年政策的討論，74％的民眾同意要「定期召開青年國是會議」，20%的民眾不同意。而關於法律層面，67%的民眾贊成「制定青年基本法」，24%的民眾不同意。

▲▼ 台灣智庫、台灣青年基金會、台灣教授協會等團體今（29）日公布「台灣青年政策意向調查」民調， 。（圖／記者崔至雲攝）

針對此份民調結果，立委黃秀芳提到，之前參選彰化縣長，特別提出對青創、青農挹注更多資源，包含貸款利息補貼、還款寬限期等政策。而且彰化受到台中及南北磁吸效應，人口外移，盼望透過更多政策，鼓勵年輕人可以回流，並幫助年青人留鄉發展。

黃秀芳認為，這次的總統大選，青年政策及青年的政治參與仍然是選舉的關鍵。雖然之前修憲複決的案子沒有通過，但是政府不能忘記對青年的承諾。在青輔會裁撤前，每年都會舉辦青年國是會議，政府應該用心地聆聽青年人的心聲，提出有青年主體性的青年政策，提出對年青人有真正幫助，並讓年輕人有感的政策。

前開南大學副校長黃適卓強調，青年政策有相當的複雜性，而且是跨世代的問題，需要跨部會的政策合作。青輔會在馬英九執政時期被裁撤，現在把青年發展署放在教育部底下，不足以處理青年問題。政府應該投入更多心力及更多資源，整合性地處理青年政策問題。

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