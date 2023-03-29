王建煊戰2024！邱毅、張亞中、楊志良現身力挺　盼成功連署選總統

記者崔至雲／台北報導

前監察院長王建煊29日召開記者會宣布參選2024總統，他強調自己真心愛台灣，對於外界批他為「外省豬」他也不以為意，還說「外省豬比本省豬更愛台灣」。記者會上孫文學校總校長張亞中、前衛生署長楊志良、前立委邱毅、佛光大學創校校長龔鵬程等4人也力挺出席，並呼籲外界一起支持王建煊，助他連署過關。

▲王建煊戰2024，邱毅、張亞中、楊志良現身力挺。（圖／記者崔至雲攝，下同）

邱毅提到，他退休後就很少在公開場所露面，但是他這次為了王建煊特別出來力挺，還細數支持王的原因。邱毅認為，王建煊是真正落實清廉、有愛心愛台灣的人，對於很多政策也都很熟稔，對於如何照顧獨居失智老人也有一套執行方案。

邱毅轟，現在總統大選淪為作文、吹牛、演講比賽，能像王建煊這樣可以提出具體方案的已經很少了。他認為，台灣已經到了最關鍵的時刻，昨天前總統馬英九在中山陵寫下「和平奮鬥振興中華」，馬英九不敢講統一，但是王建煊敢大聲提出來和平統一，讓台灣人民免受戰爭拖累，讓人民享有更高的福祉。

楊志良怒批，現在台灣藍、綠、北、中、南都分裂的亂七八糟，對於王建煊提到的「台灣要完蛋了」，他是非常認同。他砲轟台灣行政、立法、考試、媒體，天天都在搞認知作戰，連司法、監察都沒有了，「司法、監察是不是都是廢人，整天只知道吃飯、拉屎、領薪水」，他絕對支持王建煊，希望大家一起為他連署，讓他成功參選總統。

張亞中也提到，他對於王建煊是發自內心的景仰，對於王建煊參選有三個恭喜，恭喜中華民國有一位非常愛台灣的政治人物，不是民進黨主張的才是愛台灣，不一樣的政治主張就是不愛台灣嗎？也恭喜選民，因為今天終於有一位有理想、有抱負的人願意站出來為台灣人民奉獻，同時也恭喜王建煊，一生奉獻給台灣，是件多麽了不起的事情。