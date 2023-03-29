「我這個外省豬更愛台灣！」　王建煊宣布參選2024：兩岸要和平統一

記者崔至雲／台北報導

高齡85歲的前監察院長王建煊29日召開記者會正式宣布參選2024年總統。他在記者會上強調，這次出來參選，是因為他看到台灣就要完蛋了，外界雖然罵他「外省豬」，但他認為「我這個外省豬更愛台灣」，希望繼續對台灣有貢獻，所以現在站出來，同時他也主張兩岸和平統一，「只有和平統一才能夠保有台灣的制度」。

▲王建煊參選2024總統記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

王建煊在孫文學校總校長張亞中、前衛生署長楊志良、前立委邱毅等人陪同召開記者會，宣佈參選2024年總統。

媒體問到他身體狀況如何？他表示，自己身體很好，沒有吃任何一顆藥，希望在倒下來以前，為台灣做點事，如果只是想選總統過過癮，10年前就出來參選了，現在是因為看到台灣快完蛋，才想為台灣多做點事。

對於他提出的政見，王建煊指出，兩岸和平最重要，如果中國大陸要武統台灣，美國來幫忙的話就更完蛋了，台灣可能變成烏克蘭，中國大陸現在已經變得很厲害了，有人估計打台灣只要6小時，國防部長說一個禮拜，但等到一個禮拜台灣就完了，他現在談這些，大家可能不在乎，但是他還是決定要跳出來講話，當選的話可以做很多事，沒當選的話也可以讓大家知道他的理念。

王建煊不斷強調，他真的很愛台灣，跟太太已經捐款超過1億元，他們省吃儉用捐出來幫助台灣，大家叫他外省豬，但他要大家評評理，到底誰真的愛台灣？「是本省豬愛台灣，還是外省豬愛台灣？」，「我一輩子貢獻給台灣，吃台灣米長大，但是對得起台灣人民」。