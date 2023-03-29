馬英九訪陸自稱前總統又提民國　他喊：輪到蔡英文了

▲前總統馬英九訪陸。（圖／記者任以芳攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九展開訪陸「和平祭祖之旅」，首站拜謁中山陵，題字「和平奮鬥，振興中華」致贈，落款以民國紀年寫下「百十二（112）」，受訪是更自稱前總統，並再喊出「民國」，引來各界討論。國民黨立委賴士葆表示，如今輪到總統蔡英文訪美，「會說中華民國總統，還是只願說台灣、我國，就讓我們拭目以待。」

馬英九28日9時許前往中山陵，獻花後由司儀代讀祭文，當中提到國父領導革命，力抗列強創建民國、兩岸人民同屬中華、九二共識和平基礎，接著現場默哀5分鐘，便對棺木三鞠躬。馬英九拜謁後題字「和平奮鬥，振興中華」，在落款使用民國紀年「百一二，三，廿八（112.3.28）」，但也同步書寫西元紀年。

賴士葆指出，馬英九在中國大陸土地上喊出他是前總統，有民調指出8成左右台灣人民表示支持，現在輪到蔡英文出訪，能不能喊出自己是中華民國總統，還是只願說台灣、我國，值得大家關注。

蔡英文29日率團展開睽違3年多的出訪行程，將前往中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，進行為期10天的「民主夥伴共榮之旅」，去程及回程將過境紐約、洛杉磯。此行總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮及跨黨派立委等人同行，預定4月7日返台。