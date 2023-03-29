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大陸 大陸焦點 特派現場

畫面曝光！馬英九於南京大屠殺館獻花　一身深色西裝神情肅穆

記者任以芳、鄭思楠／南京－台北報導

前總統馬英九29日上午仍在南京參訪，前往參訪「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」及有著「二史館」之稱的「中國第二歷史檔案館」。馬英九上午9點左右抵達南京大屠殺遇難同胞紀念館，他今日身著一身黑西裝，神情肅穆。

馬英九到場時，館外聚集了大批民眾，相當熱鬧。隨後，他向遇難同胞獻花、獻花籃致祭並鞠躬致哀，之後在導覽人員的陪同下開始參觀，結束後將接受媒體聯合採訪發表談話。

▲▼馬英九於南京大屠殺館獻花。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九於南京大屠殺館獻花。（圖／記者任以芳攝）

1937年12月日軍占領南京，爆發長達6周以上的南京大屠殺。1985年，中國為悼念遇難者，於屠殺主要地點及遇難者叢葬地建立紀念館。南京大屠殺紀念館在每年12月13日都會舉行國家公祭日，敲響「和平鐘」，大陸國家主席習近平也曾親臨默哀致意。

南京大屠殺紀念館建在江東門集體屠殺和「萬人坑」遺址上，從高處望去，建築側面像是一把從中斷裂的軍刀。館內常設侵華日軍南京大屠殺史料、慰安婦制度等，透過大量文物、照片、倖存者證言、影像資料和檔案，將抗戰時的慘痛事件呈現在後人眼前。

▲▼馬英九於南京大屠殺館獻花。（圖／記者任以芳攝）

紀念館的入口處有一組令人震撼的雕塑群，其中，最高的一座雕塑名為《家破人亡》，整體高度達12.13公尺，代表1937年12月13日，日軍開始發動南京大屠殺，其後的雕塑群顯示「市民逃難」的情景，皆為倖存著口述還原而建。

紀念館有兩座叫為之中的牆體，災難之牆是大陸每年聚辦國家公祭日的主要場地，牆上用11種文字書寫「遇難者」及官方認定的遇難人數300000，牆旁是一個十字架造形的標誌，上面刻著「1937.12.13－1938.1」，代表南京大屠殺持續的六周，下方鋪著一層層碎石，象徵紀念館是建立在萬人坑遺址之上。

▲▼馬英九於南京大屠殺館獻花。（圖／記者任以芳攝）

在悼念廣場上有一條長約40公尺的歷史證人腳印，共有222為倖存者留下，如今，倖存者也只剩下43位。墓地廣場南側則是一組青銅《浮雕牆》，沿浮雕牆往西走，是被南京民眾稱為「哭牆」的遇難同胞名單牆，上面刻寫著一個個受難者的名字，供後世瞻仰憑弔。

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