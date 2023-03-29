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魔獸旗津牽妹被拍！釣苦情台妹「大爆地下情」　遭開炸罵慘了

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard、PTT）

▲有民眾捕捉魔獸在旗津牽妹散步。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

Dcard在27日出現一篇文，發文者以「魔獸的新女友？」為題發起閒聊，並貼出一段影片，只見「魔獸」霍華德被捕捉在旗津老街當眾牽著一個女生的畫面。沒想到釣出一名女網友回文「關於我與我的超人boo⋯」，爆料霍華德跟她的地下戀情，掀起網上議論。

影片中，拍攝的人拍下前面一行人散步的背影，並打卡在旗津老街，因為他注意到其中一人是魔獸，還當眾牽著一個妹子。把影片轉發到Dcard的人就好奇，「一直聽聞魔獸霍華德的感情世界只能用精彩與混亂來形容，來台灣後也一直陸陸續續的傳出各種緋聞，所以現在這個是最新的嗎？實在是看不懂。」

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結果，28日就有一位女網友回文爆料，說她自認跟魔獸談了一段戀愛，原本不想攤開說這種事，因為一定會被罵得很難聽，所以本就沒打算炫耀或張揚，只是無意間看到牽手影片，她覺得又痛又難過，「我今天就只是真的把這當一場戀愛，是真的真的認真了……」

原PO透露，當初是朋友介紹認識了魔獸，一開始是對方有意思，但她長期生活在國外，跟歐美人士認識很稀鬆平常，所以原本沒什麼興趣。但在男方不停開撩、約她吃飯約會，頻頻甜言蜜語攻勢，讓她漸漸淪陷、覺得對方蠻可愛，想多認識一點。

她說，後來魔獸開始分享心事和心裡話，像是輸球、台灣觀眾的輿論、來台後受家鄉人嘲諷等等，「在我的視角裡……我只覺得他只是個孤單的大男孩……並不是什麼光鮮亮麗的超級巨星」、「在我眼裡他就是個無助的男孩……後來呢也就越來越陷入，開始會去他住所找他」，不過都非常低調。

爆料妹坦言，內心覺得兩人「算是」有交往，「我會說『算是』，是因為他就是會假裝很害羞、打模糊仗，或者假裝說要去打電動逃避話題」，但她相信魔獸就只有她一個對象，「『他只有我』，這句話對我來說是關鍵。」她強調自己是感情潔癖者，男方也知道這件事，「但有一晚，他很真誠的告訴我說：『寶貝我在台灣只有妳。』」她便信了。

後來無意間看到朋友的限時動態，發現魔獸似乎有在跟別的女生約會，她質問本人時，都得到「是表弟／音樂製作人的朋友、對象」等說法，「第一次我信了。再來呢，事情一而再再而三的被我發現，每次他都會安撫我，並且打模糊仗！」

▲▼0325 T1職籃台南台鋼獵鷹對桃園永豐雲豹(魔獸出賽)。（圖／記者黃克翔攝）

▲魔獸如今效力於T1職籃桃園永豐雲豹。（圖／記者黃克翔攝）

原PO說，直到牽手影片中的「美國白人妹」出現後，她就開始不能去找男方，介紹兩人認識的朋友雖稱「那只是他的閨蜜，就是很好的藝術家朋友」，但不相信的原PO再次選擇攤牌，魔獸則解釋，只是會一起出國玩樂的好朋友，要她別擔心，還再次強調「寶貝我在台灣只有妳。」

這次牽手影片曝光後，爆料妹再也受不了，「我詢問他的回應是：他們是好朋友，但會上床做愛？他也沒太多時間跟我解釋，因為他還要陪他的美國女孩看海。」於是她只能自嘲，選擇不讀不回魔獸的訊息，「我還能說什麼嗎？對啊你沒騙我吧！台灣真的只有我。國籍：『Taiwan』。」

最後，她直呼自己不是要討拍，只是想表達立場，「我天真以為，我是可以陪伴他的人，我也不需要名和利。在交往的過程中，我從來沒花過他半毛錢，我一個人坐車，也偶爾開車，去球場看他比賽也是自己網路買票，不曾跟他要過任何的東西。」她還苦訴曾為了男方看過幾次醫生，現在回想只覺得笨得可笑，而且這些事都不敢告訴朋友、家人，只能自己承受。

貼文掀起網上議論，質疑爆料真實性，「看完了，The假」、「真的有的話，狗仔早就出動了zzz」、「我笑了，寫小說喔？」但就有網友指出「那篇文章少一張圖，原本有魔獸偷拍圖」，結果有人便附上原文照片備份，是魔獸正在打電動的畫面。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard、PTT）

▲照片疑似是爆料女網友偷拍。（圖／翻攝自PTT）

不過撇除真假，許多人都狂搖頭，「人家在美國那麼多私生子，他到現在也還沒結婚，這麼多明顯的證據，證明他完全不會想對一個人負責，不懂為什麼還會陷進去被騙」、「只能說暈的就輸了」、「以魔獸的名聲，這根本是自願讓人家渣的吧！」「看了頭好痛」、「不搞才是新聞吧？」「不管真假啦！不同世界的人還想談真感情？」

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