哪種紋路看起來很顯老？過來人點名「這2種」藏不住：超容易注意到

▲哪種紋路很顯老？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

到了一定的年紀後，肌膚難免出現紋路，就有網友好奇拋問，大家覺得哪種紋路看起來最顯老？自己的年紀會因此被出賣？話題引發討論，有2種紋路不斷被點名，不少網友直言真的很難藏，而且看起來會覺得年紀偏大。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家覺得哪種紋路出現最顯老」為題發文，提到最近因為看了復仇劇，與同事開始討論起「顯老」的話題。到了一定年紀後，肌膚難免有紋路，他認為頸紋一旦出現，就很難挽救，而且幾乎無法靠遮瑕蓋住，保養也得花一大段時間才能見效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著是魚尾紋，原PO認為這種紋路或許可以靠醫美拉平；至於法令紋，他也覺得無解，但還是可以靠遮瑕或醫美稍微遮蓋住。最後他提到《黑暗榮耀》的「朴涎鎮」，雖然很美，但看著看著卻不小心出戲，大家覺得哪種紋路最會出賣年紀？

▲不少網友對頸紋感到困擾。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，不少網友都對頸紋感到困擾，「脖紋是最藏不住的，就算砸大錢醫美也一樣，而且我說的不是一般那種脖紋，脖子出力時，脖子產生的紋路真的藏不住也改不了」、「頸紋+1，保養真的很重要，有紋路跑出來不管怎樣看起來就是感覺年紀偏大」、「老阿姨的脖紋藏不住，然後才是魚尾紋、法令紋」、「脖紋，看過60歲以上老人臉有保養還可以，但是脖子已經像雞一樣非常皺，很誇張」。

也有不少人覺得法令紋很顯老，「法令紋，很想去做貴族手術」、「法令紋，魚尾紋我倒覺得蠻好看的，笑起來感覺很親切」、「法令紋吧，感覺最容易注意到」、「法令紋，有個大學妹子法令紋超深，戴墨鏡的時候超像巫婆，不戴的時候倒是正常，長得還不錯」。

另外也有網友回應，「脖子紋從小就很深刻了沒感覺，魚尾紋應該才是最明顯的，因為幾乎沒有人從小就有」、「木偶紋」、「涎鎮是動態表情才有法令紋，她呆住的樣子很萌好嗎？不自覺的皺眉紋才是最顯老的，法令紋其次」、「脖紋完全不顯老呀！臉上的三八紋比較顯老」、「國小笑了就有魚尾紋」。