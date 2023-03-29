妹子飛東京旅遊　3原因「對日本幻想破滅」！在日台人曝暗黑內幕





▲原PO日前到日本旅遊，美夢破滅。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

疫情解封後，日本是國人旅遊的首選地點，除了到景點拍照打卡外，日本美食絕對不能錯過，就有一名女網友表示，預計今年秋天到日本讀研究所，每天都很期待日本生活，有著許多美好的想像，直到日前她去東京旅遊，發現3項缺點，幻想破滅，後悔要去日本讀書。

女網友在Dcard上發文，「突然喪失了對日本熱愛的心」，預計今年秋天會到日本讀研究所，每天都在幻想未來美好的國外生活，很期待可以快點飛到日本，不過，日前她到東京旅遊，發現3個讓她驚訝的點，第一點是，即使日文檢定N1，仍會遇到語言不通的問題。

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第二是，雖然日本人都很有禮貌，但卻讓她感到很壓抑；第三點是，搭乘電車時，氣氛感覺很沉悶。她感嘆，有一種無法融入日本的感覺，不知道這樣的心情該如何調適，也有點後悔選擇到日本讀書，「突然有點後悔要去日本讀研究所，也怕之後會很想家人吵著要回來」。

▲即使日文檢定N1，溝通上仍有困難。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友表示夢想是美麗的，現實是殘酷的，「去日本生活和工作，跟走馬看花玩樂，是兩回事」、「日本適合旅遊，不適合生活，而且我們不是純種日本人，多少會被瞧不起」、「日本只適合玩不適合生活，表面禮貌但實際上衣冠禽獸」、「自己原本也是對日本非常嚮往，但今年初去一趟東京感覺就消退了不少，那邊人真的有夠多，而且又感覺好冷漠」。

也有在日本生活的網友表示，「我日文大概N4等級吧，目前待了半年，覺得日本的生活蠻美好的」、「不知道是我運氣好還是太天兵，念完研究所就工作第3年了，並不會覺得日本職場很壓抑」、「我親戚也是，他在日本工作7年，最後還是回來，你在那邊消費旅遊才是服務你，你在那邊工作是服務別人，除非你在那邊有不錯的收入和朋友，不然會很辛苦，因為日本人很多都是表面功夫」。