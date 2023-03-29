健身房要選「公司or住家附近？」　過來人1原因秒答：過去才方便

▲健身房。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有健身的習慣，近日就有一名網友發文表示，他打算好好健身，所以正在選健身房，由於公司和家裡附近都各有一家，因此猶豫應該怎麼選？貼文曝光後，底下多數網友都因為1原因秒選離家近的那家。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「健身房要在家附近還是公司附近」為題發文，提到他最近想要健身，所以正在挑選健身房。他們公司附近有一家健身房，步行就可以到了；住家附近也有一家，車程大約3分鐘，應該選哪家好？

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原PO表示，因為是新手，所以都會找教練教，單以距離來說，要選哪家？如果在公司附近，中午或下班就可以去；若是住家附近的話，下班可以先吃晚餐再去，兩者各有好處，大家會怎麼選呢？

▲不少人有健身習慣。（示意圖／取自Pexels）

貼文一出，不少網友秒選後者，因為這樣放假也可以健身，「離家近的吧，假日去也方便」、「家，這樣放假無聊也會去」、「家，假日還能去」、「家，放假過去也方便」、「選離家近的，這樣假日才能練」、「家附近，放假閒閒也會去」。也有網友回應，「家，離公司近有機會遇到同事」、「絕對是家，碰到天氣不好你還能走過去」。

不過，也有些網友分享其他看法，「我的經驗，我同學選家裡附近的到最後都很懶，公司附近的會比較勤」、「下班回家就不想出門了」、「公司，回家就很難出門了」、「公司吧，回家就很懶得出門」、「我投公司一票，我在家會更懶」、「你都不會離職就選離公司近的」。