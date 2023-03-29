俄女想增強免疫！偷買「人胎盤素」自行打針　燒到41°C中毒慘死

▲俄羅斯22歲女大生科萊亞達自行注射了人胎盤素後不幸死亡。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯22歲的醫學院學生科萊亞達（Anna Kolyada）最近因自行注射了人胎盤素針劑，而出現發燒、休克、血液中毒等嚴重症狀，並在醫院接受治療長達10天後不幸死亡。

綜合外媒報導，自稱為「健康教練」的科萊亞達，為了讓自身免疫力在她去杜拜旅遊前變強，於是在沒有醫院處方的情況下，從網上購買了日本生產的人胎盤素針劑，且同樣在沒有醫師監督的時候，於前往機場途中為自己和男友朱林（Dmitry Zhulin）注射了各一劑的人胎盤素。

儘管2人此前也曾注射相關藥物，且從未出現任何副作用，但科萊亞達這次注射完藥物20分鐘後，就開始感到噁心、發冷和頭痛，體溫甚至還升高至攝氏41度，於是男友立即將她​送到醫院救治。住院期間，她出現了肺積水、感染性休克、心力衰竭和血液中毒等症狀，並在10天后死亡。

目前，俄羅斯調查委員會已就科萊亞達的死展開刑事調查。他們懷疑，科萊亞達注射的藥物可能被放置在生理食鹽水中好幾天，並在隨後「因蛋白質凝固而形成感染」。報導稱，研究人員現在正對相關藥物的安瓶進行檢查，而朱林也同樣因身體不適住進了醫院，不過他正在康復中。