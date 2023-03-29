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台灣「狒狒慘死」登BBC！ 官員甩鍋態度超丟臉　韓網看鞠躬照嚇傻

▲▼ 狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。頭部 正面照（圖／林務局提供）

▲狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。（圖／林務局提供）

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣近來爭相追蹤在桃園新屋、楊梅等地區「逃亡」、「流竄」約2周的東非狒狒，就在眾人以為狒狒已被平安捕獲、送往相關單位接受治療時，便傳出狒狒在圍捕最後階段時遭獵人槍殺慘死，身為主管單位的桃園農業局卸責。如今，相關消息也登上英國媒體BBC、南韓韓聯社，引發當地網友抨擊聲浪。

英媒《BBC》昨（28）日也在報導中提到在台灣桃園流竄2周的狒狒不幸遭到槍殺的悲劇，報導以「狒狒在圍捕行動2周後死亡，在台灣引發強烈抗議」為題，引述台灣當地媒體報導，指出一隻從動物園逃出來的狒狒3月10日在桃園市首度被發現，在幾次圍捕行動失敗後，當局27日成功捕獲狒狒，不過狒狒沒多久就死亡了。

報導提到，台灣相關當局官員指出，狒狒身上被發現有槍傷，大眾質疑桃園市農業局為何無法發現狒狒身上的槍傷，甚至農業局專委盧紀燁還在狒狒重傷噴血之際只顧著拿相機拍照，還在臉書發文，「希望我女兒能夠告訴她的同學，『我爸爸抓到狒狒了』，沒有騙人。」

▼桃園市資科局專委盧紀燁在東非狒狒被捕或照片合照惹議，遭民進黨團質疑冷血作秀。（圖／記者陳以昇攝）

▲桃園市資科局專委盧紀燁在東非狒狒被捕或照片合照惹議，遭民進黨團質疑冷血作秀。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 狒狒遺體送往北市動物園，農業局人員列隊獻花鞠躬 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲狒狒遺體送往北市動物園，農業局人員列隊獻花鞠躬。（圖／記者黃彥傑翻攝）

報導最後質疑台灣動物園監管上的缺失。對此，網友們分享報導時留言直呼，「丟臉丟到國際」、「也太丟人了吧」、「狒狒的死其實蠻值錢的，因為牠讓國際看見今天的台灣」。

南韓23日也同樣傳出一隻年約2歲的斑馬，因為歷經父母接連死亡而出現叛逆期，甚至還和袋鼠吵架，最後從「首爾兒童大公園」逃脫，在市中心住宅區內悠閒逛大街的趣聞，該隻斑馬在3個小時後被以麻醉槍成功圍捕，送回動物園後確認健康狀態良好，獲得更多民眾的關愛。

對此，南韓《韓聯社》今（29）日則同樣引述報導台灣狒狒不幸慘死的消息，報導標題劈頭就寫「迎來和首爾斑馬截然不同的命運」，指出台灣當地輿論對於狒狒慘死的憤怒，報導甚至放上桃園市農業局為狒狒「蓋棺獻花鞠躬」的照片。

▲▼南韓一隻斑馬23日從首爾兒童大公園脫逃，至廣津區九宜洞住宅區一帶散步。（圖／翻攝自推特）

▲南韓一隻斑馬23日從首爾兒童大公園脫逃，至廣津區九宜洞住宅區一帶散步。（圖／翻攝自推特）

南韓網友留言表示，「我無法理解為何要對狒狒低頭致哀，看起來毫無誠意」、「不要把大韓民國跟落後的國家台灣混為一談」、「如果是在日本逃脫的狒狒，應該就會活下來了吧」、「狒狒是神明嗎？幹嘛向牠鞠躬」、「應該要讓動物園閉館，這才是正確的」。

不過也有許多南韓網友認為，狒狒其實算是雜食性動物，個性也算兇猛，若放任狒狒在外逃竄，恐怕會傷及孩童，「狒狒算是猛獸，相信記者們若看到狒狒的牙齒，恐怕就不會寫出這種報導了......狒狒也曾經吃人」。

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