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大陸 大陸焦點 特派現場

日本前首相福田康夫博鰲論壇致詞　籲探討全球團結重要性

▲▼2023博鰲論壇,博鰲亞洲論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲「亞洲區域合作:新機遇，新挑戰」分活動現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／海南報導

日本前首相福田康夫今（29）早出席博鰲亞洲論壇，並發表演講稱，期待攜手構建和平、穩定、美好的世界，「我們要向向全世界發出我們的聲音。」中國大陸國務院原副總理曾培炎則表示，亞洲和平穩定對全球而言起到「壓艙石」作用，要抵制搞小集團、小圈子的集團對抗，共同維護地區和平。

博鰲亞洲論壇今日舉辦「亞洲區域合作:新機遇，新挑戰」分活動，除福田康夫、曾培炎外，與會人士還有東盟秘書長高金洪、柬埔寨商務部副部長索紹披、伊利集團高級執行總裁張劍秋、中國社科院世界經濟與政治研究所所長張宇燕、中國出口信用保險公司副董事長盛和泰。

▲▼福田康夫 。（圖／博鰲論壇）

▲福田康夫 。（圖／博鰲論壇）

福田康夫致詞時，先是感慨時隔3年，今年年會恢復了實體舉行，能與曾培炎在推動博鰲論壇上攜手共進「實在是榮幸之至」。

福田康夫表示，團結、合作是這次年會重要的主題，準確反映如今的國際形勢，亦是探討這個問題的時機，沒有人否認團結的重要性，但是如何落到實處、具體實施，這不僅是博鰲亞洲論壇的問題，也是全世界的問題。

「現在我已經上了歲數，我們這一輩可能不久就要退出歷史舞台」，福田康夫指出，博鰲亞洲論壇長期堅持的宗旨不可動搖，「我們必須回歸原點，向全世界發出我們的聲音。 」

▲▼ 曾培炎。（圖／博鰲論壇）

▲ 曾培炎。（圖／博鰲論壇）

曾培炎在發言時表示，中午與福田康夫一起探討了目前的經濟形勢，一致認為不容樂觀，亞洲人民經歷過冷戰和熱戰，和平彌足珍貴，發展來之不易。

曾培炎提出，要建立和平安全、繁榮開放及合作共贏的亞洲，要摒棄冷戰思維，用對話合作來取得聯合博弈，用開放包容來取代封閉排他，用交流互鑒來取代惟我獨尊，尤其要抵制這種選編站隊，搞小集團小圈子的集團對抗。

高金洪則提出東盟工作的重點領域，首先是RCEP區域全面經濟夥伴關係，「哪怕說沒有直接參與RCEP早期談判的這些國家，他們也可以在後續的加入和生效的過程中，在18個月的生效期中，也就是到2023年後進一步獲益。」

高金洪接著指出，其次是合作的重點領域， 東盟需要在2025年後加強工作隊伍，形成穩定高技能的勞動隊伍，馬來西亞作為未來東盟的主席國，會列出2025年前要實現的戰略性目標，後2025的願景中，期望進一步加強東盟整個地區的互聯互通性，以及加強和印度洋區域的合作。

張宇燕則分析了中國跟RCEP的關係，它在降低交易成本、降低投資成本方面起到重要作用，跟成員國的貿易去年達到12.9兆人民幣，進出口增長7.5%，「這個成績是相當不錯的。」

「去年有一個值得我們關注的特點」，張宇燕表示，即中國民營企業跟RCEP貿易的增長速度很快，去年進出口總額增長17.4%，達到整個RCEP國家貿易所佔比重的50.8%，「我們可以看到整個RCEP它在貿易創造方面效應非常明顯。」

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