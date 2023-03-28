「好市多金條」重出江湖！11天漲7萬　他挖出3年前價格驚呆

▲金條11天漲了近7萬元。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者周亭瑋／綜合報導

近來國際金融市場震盪，金價隨之飆漲，美式賣場好市多（Costco）1公斤金條再次上架，結果短短11天，價格上升近7萬元，讓眾人忍不住驚呼，「超有感！」還有人挖出3年前的售價，感嘆當初沒買真的虧了。

臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」昨發文指出，好市多再次上架「PAMP 999.9 1公斤黃金條塊」，且短短11天，價格就上升6萬8800元。

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這個瑞士原裝進口的「1公斤金條」，這周售價為196萬1999元，而去年10月上架時，為176萬4589元，換言之時隔5個多月，價差來到19萬7410元。

▲此金條要價196萬1999元。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

對此，網友們紛紛回應，「買黃金，刷信用卡會有回饋嗎」、「買金塊囉」、「我不差6萬，我差200萬」、「記得2月底才182萬現在已經196萬」、「越來越貴了」、「現在買，會套」、「最近金價跳超高，現在入手不太妙」。

值得一提的是，拉回2020年4月間，當時就有網友分享這款金條，不論規格、重量都相同，價格僅162萬3999元，與現在相比便宜了33萬8千元，還有會員直言，「以前剛上架的時候，才106萬的樣子，現在都快兩百了！」

另外，也有人好奇，若金條買貴了，能否退貨。對此，就有內行解答，現在購買金條時，會簽一份不能退貨聲明書。