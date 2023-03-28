好市多進口「鮮橙」驗出禁用農藥！本季草莓累計19批違規

▲好市多進口「鮮橙」驗出禁用農藥！（圖／食藥署提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署公布一周邊境查驗結果，共有8項產品不合格，知名量販店好市多也上榜，其自美國進口的「SUN FRESH鮮橙」，被驗出不得檢出的農藥「勃激素A3」0.03 ppm，6公斤遭退運或銷毀。此外，本周也有3批日本進口的草莓因農藥不符規定，本季度已累計19批不合格。

食藥署科長陳慶裕表示，SUN FRESH鮮橙驗出的農藥勃激素A3為生長調節劑，僅容許用於小葉菜類、小漿果類、芹菜、梨果、啤酒花等農產品，且訂有容許標準，橙橘類不在正面表列範圍，依規定不得檢出，未來將提高抽驗比率至20~50%。

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本周違規草莓分別從日本佐賀與福岡進口，總重達1615公斤，不合格原因為檢出殘留農藥賜派滅與氟尼胺，殘留量在0.01~0.04 ppm。

▲日本出口「鮮草莓(FRESH STRAWBERRY)」檢出不得使用的農藥賜派滅0.01 ppm。

陳慶裕提到，氟尼胺為殺蟲劑，依據「農藥殘留容許量標準」定量極限為0.01 ppm，上佳水果行自佐賀進口的草莓驗出0.04 ppm明顯超標，依規定退運銷毀；賜派滅則為殺蟎劑，依規定不准用於草莓上。

本周違規產品另有印度出口的「TRIDENT FRUITS鮮葡萄」，檢出農藥克美素0.01ppm，需退運或銷毀13公噸。陳慶裕表示，克美素為生長調節劑，僅於於菊花、大麥、小麥、油菜籽、棉籽、黑麥、啤酒花等6類農作物訂有殘留容許量，鮮葡萄並不在准用範圍內，依規定調升抽驗比率20~50%。

此外，各大量販店常見的「印尼ABC特辣椒醬」，也被驗出漂白劑二氧化硫超標4倍，959.04公斤遭退運或銷毀，之後也將對進口商億瓏貿易有限公司提高抽驗比率至20~50%。

▼印尼出口「ABC特辣椒醬」驗出漂白劑二氧化硫超標4倍。