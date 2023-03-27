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交友神器「維修1禮拜」零下文！　用戶崩潰灌爆：拜託不要倒

▲▼滑手機示意圖（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

交友軟體「WooTalk吾聊」以匿名交友爆紅，廣受用戶喜愛，然而近日許多網友哀號，網站已維修1周遲遲沒下文，不禁擔心是否倒閉，洗版狂喊「趕快回來啦！」

近來，網友們陸續在Dcard、PTT崩潰發文，「Wootalk倒了嗎？嗚嗚不要倒啦，我還沒找回聊天對象欸」、「Wootalk現在不能用，在維修啦！可是也修好幾天了，要修到什麼時候，還是要倒了啊？」「一個禮拜了嗚嗚 ，之前最多才3、4天吧」。

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實際點開網頁，的確出現「WooTalk系統出現一些問題，我們正在搶修中」的公告，而臉書粉專也湧入不少人，狂問「要好了嗎」、「快點修，我未來女友要不見了」、「修超久的，原本跟個永和女孩聊得很開心的說」、「聊到一半就壞…才剛說好密語」、「突然就消失，至少要給個交代」、「請問要修好了嗎？ 等了一整天了」、「什麼時候才能好呢」、「在上面聊一年的朋朋，這裡看得到嗎」。

▲目前顯示系統搶修中。（圖／翻攝自官網）

▲目前顯示系統搶修中。（圖／翻攝自官網）

《ETtoday新聞雲》記者私訊粉專，目前暫無人回應。事實上，網站於今年1月底也曾出過狀況，當時粉專小編還發文，向用戶們表示「新年快樂，WooTalk維修一下下就好。」之後也在2月初維修完畢，然而這次時間卻長達1周，讓許多人十分擔憂。

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