好市多傳家寶級神物「她花3年才用完」　3千人狂刷恭喜

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網近日貼出一張照片並表示，家中有一捲在好市多買的保鮮膜，用了3年多終於用完了。沒想到文章公開之後掀起許多網友討論，甚至有人將這款保鮮膜封為「傳家寶」，「我以為要用到女兒出嫁」、「我拉了快10年，還有一捲存貨繼續10年」。

▲原PO花了3年多的時間才用完一捲保鮮膜。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，之前在好市多購買一款保鮮膜，結果用了3年多，終於在今年3月23日用完，讓她感到十分開心，「太開心了，花了3年多的時間終於把這捲給拉完。」

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文章公開之後吸引超過3500名網友按讚，大家紛紛留言開玩笑恭喜原PO，「恭喜圓滿」、「是不是差點以為要傳給兒孫用」、「竟然有人可以在有生之年拉完它」、「傳家之寶要失傳了」、「我以為要用到女兒出嫁」。還有不少網友分享自己的戰績，「家裡的用3年繼續服役中」、「我的用5年了」、「我也用了3年，用完的瞬間，我跟家人都歡呼『終於』」、「我拉了快10年，還有一捲存貨繼續10年」。

根據好市多官網介紹，這款保鮮膜一捲的規格為30.16公分X231.03公尺，評價達4.8顆星，不過目前已經缺貨。

至於少部分網友擔心使用保鮮膜是否會造成健康影響，營養師雷小玲曾在Youtube頻道發布影片分享，保鮮膜的常用材質有4種，包括PE、PMP、PVC、PVDC，PE和PMP不含氯，PVC和PVDC則含氯（顏色會帶點黃色），建議使用時最好不要接觸到食物，雖然每種材質的耐熱溫度都不同，但共同點是都怕熱、怕油和怕酸，所以請盡量避免這3種情況。