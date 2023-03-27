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Joeman突曬夢幻陣容「炎上五人組」　網洗版朝聖：千萬流量密碼

▲Joeman突曬夢幻陣容「炎上五人組」　網洗版朝聖：千萬流量密碼。（圖／翻攝自臉書／Joeman）

▲都是流量大咖。（圖／翻攝自臉書／Joeman）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬YouTuber「Joeman（九妹）」先是與超商推出聯名商品，又祭出買房線上課程，屢屢掀起爆量話題，今日他又曬出與愛莉莎莎、理科太太等人的合照，自嘲是「炎上五人眾」，而這個夢幻陣容立刻吸引大票網友朝聖，不少人笑喊是流量密碼。

Joeman稍早在臉書曬出聚會合照，而成員包括白癡公主、理科太太、吳淡如及愛莉莎莎，同時他也不忘自嘲，說是「炎上五人眾！」

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的確，如Joeman所言，一行人都曾有「被炎上」的經歷，但同時也擁有高熱度與流量，像白癡公主曾跨足開咖啡廳，結果遭怨提早打烊又態度冷淡，甚至才開10天就被地主告知不租了，最後團隊只能另尋店面。

▲理科太太諮商課程被罵。（圖／翻攝自理科太太臉書）

▲理科太太去年的「諮商筆記」線上課程飽受爭議。（圖／翻攝自臉書／理科太太）

理科太太去年底推出「諮商筆記」線上課程，被質疑無照實行醫療行為，許多相關從業人員也跳出來抨擊，就連衛生局都表示，開課後若接獲檢舉，將進行調查，若發現未具資格者執行相關業務，可處2年以下有期徒刑，併科3萬以上15萬以下罰金；雖然理科太太後來有澄清，仍遭輿論撻伐，最終宣布全面退費。

作家吳淡如則是今年2月，在臉書分享她的「電腦繪圖作品」，卻被眾人嘲諷，將AI算圖說成電腦繪圖，起先在被群嘲後，她強硬表明已請律師蒐證，怎料事件仍不斷延燒，時隔4天她態度軟化，並在臉書公開道歉，坦承用詞有誤，願意賠禮給遭封鎖的網友。

而最近爆戀情的愛莉莎莎，除了超強企劃能力，也是屢遭炎上走紅，她近來更坦言，壓力超過臨界，身體也出現狀況，像是她去年底開設「自媒體銷售」線上課程，雖然狂吸爆量學員，但也是不斷遭抹黑嘲諷，一下被傳開課賺破億元，一下又被酸太盤。

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎事業表現亮眼，感情生活也同樣精彩。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

過去，愛莉莎莎曾因「肝膽排石法」爭議，沉寂一長段時間，當時她業配廠商掛零，甚至窮到付不出貸款，不過後來她靠著團購找回自信，更憑藉努力與商業頭腦重返巔峰。

照片一出，大票網友湧入留言，紛紛回應「越炎上越紅」、「流量五人」、「有些是受名氣所拖累，有些真的是實至名歸」、「沒有找阿館和椅子」、「無敵了吧」、「越炎上賺越多」、「拍攝者不救？」「是五位成功人士」、「Joe是要炎上，到底是清淡慢燉的小火吸引人，還是嗆辣火爆的大火令人嚮往，讓我們歡迎今天炎上的來賓」、「炎上小圈圈欸」、「太夢幻，是AI把大家揪在一起嗎」、「這難道就是流量密碼」、「至少千萬流量」、「都是勝利組了」。

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