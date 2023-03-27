每早吞「4顆B群+2顆維生素D」！她讚精神變好...網傻眼：有夠浪費

▲女網友每早吞一把「B群+維生素D」。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

現代人飲食不均，常會藉由保健品補充營養素，最常壭用的便是B群。一名女網友就表示，每天早上手做早餐後，就會來個保健品「4顆B群+2顆維生素D」，感覺精神變好，但網友看了她的吃法，卻傻眼大喊：別亂教、有夠浪費。

一名女網友在臉書社團「 Costco好市多 商品經驗老實說 」發文，表示年過30後，越發覺得要愛惜健康，每次和家人去好市多不再拿零食，都改拿營養品。生活作息也大變，天天早起自己動手做輕食早餐。

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▲原PO「4顆B群+2顆維生素D」一次吃。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

原PO更提到，吃完早餐後「吃個A25和維他命D，已經變成我的早晨儀式感，讓身體營養更均衡」，並認為這樣規律的生活，讓白天精神更好，晚上也很好睡，最有感的是「身體會有種輕盈感」。

但原PO附上的照片卻讓大家傻眼，原來她一次吃了「4顆B群+2顆維生素D」，網友們看了紛紛留言，「真心建議B群分多次吃，一口氣吃四顆水溶性的維生素，身體來不及吸收就是跟著尿液排出，多食無益簡稱浪費」、「你該拿的是生鮮食物，均衡飲食，然後再去體育用品那區」、「多吃ㄉ都尿走了，沒發現嗎？」

▲網友們大傻眼。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

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