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衛福部照顧弱勢推4大補助方案　預計400萬人可受惠

▲▼衛福部針對弱勢族群提出4大補助方案，預計可嘉惠400萬人。（圖／衛福部提供）

▲衛福部針對弱勢族群提出4大補助方案，預計可嘉惠400萬人。（圖／衛福部提供，下同）

記者陶本和／台北報導

行政院27日舉辦「溫暖及時─疫後特別預算啟動」記者會，衛福部表示，有鑒於國民年金保險被保險人、低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、老人及兒少均屬經濟弱勢族群，為加強照顧弱勢族群及提供關懷服務，因此推出4項補助方案，預計可有近400萬人受惠。

衛福部表示，近幾年受疫情、物價上漲影響，民眾已增加不少經濟負擔，112年全球經濟仍充滿變局，對此總統蔡英文於112年2月21日公布「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，希望全面強化台灣整體經濟、社會韌性及應變能力，並讓經濟成果與全民共享。

衛福部表示，有鑒於國民年金保險被保險人、低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、老人及兒少均屬經濟弱勢族群，為加強照顧弱勢族群及提供關懷服務，依特別條例推出4項補助方案。

衛福部表示，首先是「國民年金保險費補助」，於114年10月31日以前，已繳納112年4月至12月保險費之國保被保險人，將由疫後特別預算補助其自付保險費50%，以上補助期間之保險費繳款單將於112年5月、7月、9月、11月及明(113)年1月底陸續寄發，被保險人於114年10月31日以前繳納者，即可享有保險費補助，每人最多補助9個月共5,337元，可有效減輕保險費負擔。

▲▼衛福部針對弱勢族群提出4大補助方案，預計可嘉惠400萬人。（圖／衛福部提供）

衛福部指出，第二是「低收入戶及中低收入戶加發生活補助」，自112年1月起補助112年經政府列冊為低收入戶及中低收入戶者，低收入戶每人每月加發750元，中低收入戶每人每月加發500元，其112年7月至12月經費由疫後特別預算支應。

衛福部表示，本項補助民眾免申請，縣市政府檢核符合資格者主動發給，將按月逕匯款至民眾指定帳戶，並於匯款附言加註行政院發。

第三部分是「弱勢身心障礙者、老人及兒少加發生活補助」，衛福部表示，自112年4月至112年12月，針對家庭總收入平均分配全家人口最低生活費達1.5倍以上，未超過2.5倍且領有身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭符合領取子女生活津貼或子女教育補助之民眾，每月加發生活補助費250元，款項將請各縣市政府協助發放，並於匯款附言加註行政院發。

▲▼衛福部針對弱勢族群提出4大補助方案，預計可嘉惠400萬人。（圖／衛福部提供）

最後，是「擴大實(食)物銀行補助」，衛福部表示，112年4月至114年12月補助地方政府充實實(食)物銀行據點冷藏或冷凍設備，以及相關維護運作經費，每據點給予一次性冷藏及冷凍設備補助，最高補助10萬元，每據點管理維運費用每處每月補助1萬2千元，以增加提供物資品項，協助弱勢民眾維持基本生活。

衛生福利部指出，疫後特別預算補助國民年金保險費，以各月份保險費收繳率50%-55%計算，預計受益人數約133.9至147.3萬人；低收入戶及中低收入戶加發生活補助預計受益人數約60萬人；弱勢身心障礙者、老人及兒少加發生活補助預計受益人數約40萬人；擴大實(食)物銀行補助預計受益人數約120萬人次。總體而言，四項補助方案，預計可有近400萬人受惠。

▲▼衛福部針對弱勢族群提出4大補助方案，預計可嘉惠400萬人。（圖／衛福部提供）

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