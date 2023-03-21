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頭痛睡不著狂吞安眠藥+普拿疼　彰化女「猛爆性肝炎」險沒命

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名45歲的陳姓女子平日有服用安眠藥習慣，日前因頭痛再加上睡不著覺，連續吞了上百顆安眠藥及20顆以上的普拿疼，走路不穩，撞得全身是傷被家人送醫急救後慢慢恢復意識，卻還持續頭痛及噁心，引發猛爆性肝炎，有肝衰竭的生命危險，經部立彰化醫院緊急施以專用解毒劑才救回一命。

▲吃普拿疼過量會引發猛爆性肝炎。（圖／彰化醫院提供）

▲吃普拿疼過量會引發猛爆性肝炎。（示意圖／彰化醫院提供）

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陳女家人表示，陳女平日就有服用安眠藥習慣，被救醒後她在昏沉中說，因為頭痛睡不著，吃了上百顆安眠藥，醫師解毒後，她慢慢甦醒，卻還是頭痛異常、噁心想吐，慎重起見，將她轉院到彰化醫院急診。

▲吃普拿疼過量會引發猛爆性肝炎。（圖／彰化醫院提供）

▲吃普拿疼過量會引發猛爆性肝炎。（圖／彰化醫院提供）

廖曜磐表示，陳女若是安眠藥過量，經解毒後應該好轉，卻爆發嚴重的猛爆性肝炎，研判是藥物中毒，身心不穩定的陳女才說出好像也吃了很多顆普拿疼，研判她可能在半天就服了20顆以上的普拿疼，造成多重藥物中毒，最後投以特定的解毒劑後，病情才慢慢好轉，肝炎指數下降，5天後出院，1週後回診肝炎指數降到40。

廖曜磐表示，普拿疼是鎮熱解痛成藥，其代謝機轉中所產生的中間產物由肝臟代謝，但過量時，肝臟負荷不了，無法將有毒的中間產物代謝，就造成肝臟損傷，恐引發急性肝炎，甚至肝衰竭危及生命。美國食品藥物管理局(FDA)指出美國每年約1600人因服用過量而肝衰竭，可見其嚴重性。

▲吃普拿疼過量會引發猛爆性肝炎。（圖／彰化醫院提供）

▲普拿疼是藥局常備用藥。（圖／彰化醫院提供）

廖曜磐呼籲，普拿疼是溫和有效的藥物，一般藥局即可買到，取得容易，但絕對不能過量，成人一天只能吃4至6顆普拿疼(每顆500毫克)，短時間服用普拿疼超過7.5公克(15顆左右)，或小孩體重每公斤服用超過140毫克，就有中毒危險。普拿疼除了錠狀，還有液劑用於兒童，由於甜甜的，小朋友可能以為糖水而服用過量，切勿放於兒童易取得之處。

▲吃普拿疼過量會引發猛爆性肝炎。（圖／彰化醫院提供）

▲吃普拿疼過量會引發猛爆性肝炎。（圖／彰化醫院提供）

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