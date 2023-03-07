　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

土耳其大地震　中佛會捐款逾千萬…各道場為受難者祈福

▲中佛會在衞福部疾管署大會議室捐贈土耳其震災款項 。（圖／中國佛教會提供，下同）

▲中國佛教會在衞福部疾管署大會議室捐贈土耳其震災款項 。（圖／中國佛教會提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2月6日土耳其發生大地震死傷慘重，中國佛教會第一時間即本著佛陀慈悲精神，立刻發動各個佛教團體募集善款達1200萬元，台灣佛教總會及中華佛教比丘尼協進會也共襄盛舉，募得386萬多元，於3月6日上午在衞福部疾管署大會議室舉行捐款儀式，由中佛會理事長淨耀法師率同佛教界高僧大德與會。

▲中佛會在衞福部疾管署大會議室捐贈土耳其震災款項 。（圖／中國佛教會提供，下同）

▲中佛會在衞福部疾管署大會議室捐贈土耳其震災款項 。（圖／中國佛教會提供，下同）

衞福部長薛瑞元對佛教界表達感謝，指出在如此短暫的時間能夠募到這麼多的善款，十分不易。他也預告將在5、6月分針對台灣因為新冠疫情而往生者舉辦一場全國追思會，期待佛教界共襄盛舉。

淨耀法師表示，臺灣生活的環境也是地震不斷，所以人民對地震都產生非常大的恐懼，這次土耳其的大地震造成這麼大的傷害，經媒體的報導，國人也感同身受，同時看到了我們台灣目前在國際的處境，能夠在第一時間就派救難隊前往土耳其救災，蔡總統也三度關心土耳其的地震，「我們覺得這個都是非常好」。

站在宗教的立場，基於人飢己飢、人溺己溺的同理心，在第一時間得知土國大地震，即頭請中國佛教會的秘書處發文給全國各佛教會，並傳達給各個道場，能為土耳其大地震受傷者祈福，希望他們早日恢復健康，所有罹難者遠離恐懼能得到超渡。中佛會站在事發後第一時間發起募捐，所得款項，透過政府轉達給土耳其政府，希望這一點愛心，及同理關懷之心能夠溫暖所有處在地震之後寒冷的家庭，溫暖這些災民的心。

佛教界出席代表，有中國佛教會理事長淨耀法師、常務理事宏安法師、副理事長見引法師、常務理事悟豪法師、常務理事廣樂法師、理事常光法師、理事旻慧法師、常務監事修熏法師、副秘書長開善法師、及中華比丘尼協進會理事長常露法師、副祕書長道笙法師，華藏衞視總裁陳彩瓊等等人。

ET快訊
韓邪教主來台「開房面試女大生」！　變態過程曝
班機客艙「濃煙密佈」！乘客尖叫嚇哭　機長急折返
調查局驚爆內鬼！「光寶集團門神」離譜洩密手法曝光
獨／蛋價飆漲掀「連鎖效應」　北市學校營養午餐開第一槍喊漲
荒山亮遭控性侵「丟1萬神隱」！　警方回應了
陸外長記者會現場擠爆！　外媒關注「台灣問題」
身分證中5碼「0元住房」沒了！　飯店緊急公告
經典賽首戰對大谷翔平　中國教頭「一句話」全場傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超美！嘉義市八掌溪風鈴木花況佳　金色隧道黃花地毯民眾搶拍

古蹟北門驛整修施工3／20起暫停停靠　麗星飯店同步整修

土耳其大地震　中佛會捐款逾千萬…各道場為受難者祈福

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡　警call拖吊車助脫困

阿里山花季登場　管制時段台18線29K處購票入園

屏東公墓火警頻仍　潮州消防分隊「掃墓不燒墓」防火宣導

終身守護自然保育！太管處首任處長徐國士辭世　太管處員工不捨

湯德章律師之子湯聰模去世　文化局走讀人權場址將介紹生平

機車騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察一聽原因「不開單」放行

配合管線銜接工程　中壢區兩個里3／8-9日停水11小時

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

兒子吃到一半倒頭就睡　媽咪檢查後：是倉鼠？

超美！嘉義市八掌溪風鈴木花況佳　金色隧道黃花地毯民眾搶拍

古蹟北門驛整修施工3／20起暫停停靠　麗星飯店同步整修

土耳其大地震　中佛會捐款逾千萬…各道場為受難者祈福

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡　警call拖吊車助脫困

阿里山花季登場　管制時段台18線29K處購票入園

屏東公墓火警頻仍　潮州消防分隊「掃墓不燒墓」防火宣導

終身守護自然保育！太管處首任處長徐國士辭世　太管處員工不捨

湯德章律師之子湯聰模去世　文化局走讀人權場址將介紹生平

機車騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察一聽原因「不開單」放行

配合管線銜接工程　中壢區兩個里3／8-9日停水11小時

秦剛：中俄之交是「國際關係典範」　不受第三方挑撥

「不想打棒球了！」　大谷翔平驚天雙響砲震撼洋聯全壘打王

游盈隆揭馬祖斷炊嚴重性　嘆貽笑國際「笑掉解放軍大牙」

Apple爆「急診空床爭議」神隱7天首露面！離開台北吐心聲…男友身影消失

文青先收！嚴選東京必逛3大市集　超過200攤能逛、挖寶還能賞櫻

冷空氣強度升級！周末迎雨後急凍　白天「暴跌10度」整天都冷

學生忘詞加走音　反要求金曲獎評審「你罵我啊」

陳建仁：企業必須照顧員工　呼籲工商團體為勞工加薪

專挑白皙毛少！韓邪教主下體腫脹仍「1晚戰50女」　服侍畫面曝光

超美！嘉義市八掌溪風鈴木花況佳　金色隧道黃花地毯民眾搶拍

長腿妹打高爾夫驚動鳥 牠嚇壞急飛：差點出事

地方熱門新聞

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

中壢區兩個里3/8-9日停水

南警防詐、交安宣導活潑多元

湯德章律師之子湯聰模去世文化局走讀介紹生平

林右昌請命提高警勤加給　基層警喊：超有感！

嘉縣太保取經嘉義市雙B低碳營運經驗

太管處首任處長徐國士辭世　員工不捨

男不堪經濟壓力大醉倒路邊　警關懷開導送返家

林口長庚　「精準醫學檢驗中心」開幕　

金山警2所長布達典禮　地方仕紳觀禮祝賀

「餐期斷單」沒餐送　外送員神操作秒進單

台南分署3/7法拍會還有銅板價美食小吃

「黑的教育」首映　知名影城開校園制服趴

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡

更多熱門

相關新聞

治平對象「當選文化協會理事長」　基隆市府註銷資格

治平對象「當選文化協會理事長」　基隆市府註銷資格

基隆一名吳姓男子因案遭警方提報為治平對象，檢方調查後確認犯罪事實並將他起訴，而吳男日前在個人臉書貼出基隆市府頒發、某文化協會理事長一職的當選證書，引發爭議；基隆市府對此回應，經查證後因對組織犯罪採取「零容忍」態度，即刻註銷吳男任職協會理事長職務，註銷當選證明。

關山假日廟埕愛心滿滿　義賣所得全捐土耳其

關山假日廟埕愛心滿滿　義賣所得全捐土耳其

土耳其規模5極淺地震　深度4公里

土耳其規模5極淺地震　深度4公里

郭台銘批綠圍剿上海復星害民眾受苦　薛瑞元困惑：兩件事怎連結？　

郭台銘批綠圍剿上海復星害民眾受苦　薛瑞元困惑：兩件事怎連結？　

聽見狗叫！哈士奇「被埋23天」強震中存活

聽見狗叫！哈士奇「被埋23天」強震中存活

關鍵字：

中國佛教會淨耀理事長法師薛瑞元衛福部土耳其大地震

讀者迴響

熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

木村拓哉瘋傳「4月閃電離婚」內幕曝！　工藤靜香1舉動被抓包

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

阿滴認了「參加過攝理教」！教會曾說服：鄭明析是冤獄

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面