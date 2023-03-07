土耳其大地震　中佛會捐款逾千萬…各道場為受難者祈福

▲中國佛教會在衞福部疾管署大會議室捐贈土耳其震災款項 。（圖／中國佛教會提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2月6日土耳其發生大地震死傷慘重，中國佛教會第一時間即本著佛陀慈悲精神，立刻發動各個佛教團體募集善款達1200萬元，台灣佛教總會及中華佛教比丘尼協進會也共襄盛舉，募得386萬多元，於3月6日上午在衞福部疾管署大會議室舉行捐款儀式，由中佛會理事長淨耀法師率同佛教界高僧大德與會。

衞福部長薛瑞元對佛教界表達感謝，指出在如此短暫的時間能夠募到這麼多的善款，十分不易。他也預告將在5、6月分針對台灣因為新冠疫情而往生者舉辦一場全國追思會，期待佛教界共襄盛舉。

淨耀法師表示，臺灣生活的環境也是地震不斷，所以人民對地震都產生非常大的恐懼，這次土耳其的大地震造成這麼大的傷害，經媒體的報導，國人也感同身受，同時看到了我們台灣目前在國際的處境，能夠在第一時間就派救難隊前往土耳其救災，蔡總統也三度關心土耳其的地震，「我們覺得這個都是非常好」。

站在宗教的立場，基於人飢己飢、人溺己溺的同理心，在第一時間得知土國大地震，即頭請中國佛教會的秘書處發文給全國各佛教會，並傳達給各個道場，能為土耳其大地震受傷者祈福，希望他們早日恢復健康，所有罹難者遠離恐懼能得到超渡。中佛會站在事發後第一時間發起募捐，所得款項，透過政府轉達給土耳其政府，希望這一點愛心，及同理關懷之心能夠溫暖所有處在地震之後寒冷的家庭，溫暖這些災民的心。

佛教界出席代表，有中國佛教會理事長淨耀法師、常務理事宏安法師、副理事長見引法師、常務理事悟豪法師、常務理事廣樂法師、理事常光法師、理事旻慧法師、常務監事修熏法師、副秘書長開善法師、及中華比丘尼協進會理事長常露法師、副祕書長道笙法師，華藏衞視總裁陳彩瓊等等人。