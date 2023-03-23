「原住民族健康法」草案送立院審議　衛福部：消弭醫療照護不均

彰化1名45歲的陳姓女子平日有服用安眠藥習慣，日前因頭痛再加上睡不著覺，連續吞了上百顆安眠藥及20顆以上的普拿疼，走路不穩，撞得全身是傷被家人送醫急救後慢慢恢復意識，卻還持續頭痛及噁心，引發猛爆性肝炎，有肝衰竭的生命危險，經部立彰化醫院緊急施以專用解毒劑才救回一命。