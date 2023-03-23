「原住民族健康法」草案送立院審議　衛福部：消弭醫療照護不均

▲行政院會通過「原住民族健康法」草案。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）
記者詹宜庭／台北報導
行政院會23日通過衛福部擬具的「原住民族健康法」草案並送請立法院審議。衛福部表示，為重視原住民族健康權，消弭醫療照護不均、保障原住民族權利等，將推動「原住民族健康法」，而這也是總統蔡英文任內重大政策之一。本草案函請立法院審議後，將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。
衛福部透露，106年開始便推動原住民族健康法籌備工作，並於107年同步啟動「原住民族健康不平等改善策略計畫」。未來將透過10項健康照護行動計畫，精進原鄉醫療照護模式，原住民族與全國平均餘命差距由106年8.17歲，至110年縮短為6.94歲。
衛福部說明，本次立法讓原住民族健康權，從「計畫層次」提升為「法律位階」，立法後也將設立原住民族健康專責單位，寬列預算執行原住民族健康調查研究、原住民族健康資料庫建置、原住民族傳統醫藥保健發展、增加原住民族醫事人力額度培育。
衛福部強調，未來也將設立健康政策會，由下而上擴大原住民族參與政策制定、融入文化安全教育推動、優先進用原住民族醫療照護人才等，推動符合原住民族意願及自主發展之健康照護政策，縮短醫療照護落差，提升健康平均餘命。
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