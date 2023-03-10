高端搶進公費流感疫苗市場？　王鴻薇籲衛福部：應列為採購黑名單

▲藍營立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

高端日前公告其四價流感疫苗為公司與韓國GC Pharma合作，由GC Pharma生產疫苗原液，再由高端疫苗竹北廠進行充填分裝與品管放行，將投入國內每年四價流感的疫苗供應。國民黨立委王鴻薇10日表示，這等同在宣示高端準備進軍這次的公費疫苗採購，呼籲衛福部應將高端疫苗列為採購黑名單，不要再讓一間涉嫌炒股的公司，繼續碰人民血汗錢。

行政院長陳建仁10日赴立法院繼續進行施政總質詢，王鴻薇質詢時指出，高端與韓國廠商合作的四價流感疫苗通過食藥署（TFDA）藥品查驗登記，有機會趕上15億公費投標案，「但這也等同在宣示，這家前科累累、董事長因炒股案下台的公司，正在覬覦人民的公帑，準備進軍這次的公費疫苗採購。而就在不久前，高端二月營收出爐，卻又掛蛋。」

王鴻薇說，當她建議衛福部將高端疫苗列為採購黑名單時，卻遭對方以「高端通過食藥署認證，代表疫苗有效性沒有問題」、「炒股是一件事，我們看的是是否安全有效」回擊。這不禁令她質疑，高端在新冠疫情期間的良率偏低、延遲交貨、採購契約封存，難道不應該列入黑名單？這麼好的疫苗為什麼WHO到現在無法認證？

「政府真的是高端最好的後盾，完全不正視高端本質上的問題」，王鴻薇痛批，陳建仁口口聲聲說高端是成功的疫苗，但到現在為止卻沒有其他國家採購，營收持續下探，連兩個月營收掛零，這樣的公司竟然可以爭取公費流感疫苗採購？王鴻薇也再次喊話衛福部，高端疫苗應該列為採購黑名單，不要再公然地讓一間涉嫌炒股的公司，碰到任何人民的血汗錢。