缺藥問題危及民眾健康　監委出手要查了

▲缺藥問題引發關注。（示意圖／記者嚴云岑攝）

記者皮心瑀／台北報導

國內西藥與中藥都有缺貨情形，衛福部目前已擬定短中期策略，不過，當中不足的藥物竟有急救插管用的Cisatracurium等，危及患者生命，而患者持有慢箋，已經付費，竟無法領取藥物，嚴重影響民眾用藥權益及身體健康。監察委員林國明、蕭自佑對此表達高度關切，已申請自動調查。

監察委員表示，依據藥事法第27條之2規定，藥商持有經中央衛生主管機關公告為必要藥品之許可證，如有無法繼續製造、輸入或不足供應該藥品之虞時，應至少於6個月前向中央衛生主管機關通報；如因天災或其他不應歸責於藥商之事由，而未及於前述期間內通報者，應於事件發生後30日內向中央衛生主管機關通報。究竟衛生福利部有無落實執行上開通報機制？是否積極處理解決藥品供應短缺問題？相關人員有無怠惰失職情事？事涉民眾健康權益之維護，皆有深入調查之必要。

北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰日前示警，「大白肺的重要救命藥物Cisatracurium也在缺藥清單當中，只能請大家這陣子小心不要重症大白肺，死亡率會因缺藥增加！」

對於缺藥問題，衛福部召開記者會說明，次長王必勝表示，6大缺藥原因分別為供應問題、製造問題、臨床需求問題、藥品分配不均、用藥習慣與藥價問題。食藥署也公布去年起缺貨的15類藥品，除了兩項兒童口服錠劑與水劑因原廠商停產，改採專案處理外，其餘藥品都已於3月陸續恢復供應。