馬英九赴陸高規格元首級待遇　總統府：期待確保此行便利安全

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

前總統馬英九27日下午將前往中國大陸展開「祭祖和平之旅」，這是兩岸分治74年以來，首位中華民國卸任元首踏上大陸訪問；而陸方以「元首」貴賓規格來迎接，維安部署十分嚴密。對此，總統府也表達，期待中方準照國際間接待前任元首的基本原則，給予合乎規格的安排，以確保馬英九此行的便利與安全。

有關馬英九本次赴陸訪問，根據題為「馬英九今赴陸！接機官員超越連戰當年規格 維安升級元首級待遇」一文報導，陸方將以元首貴賓規格來迎接，維安部署十分嚴密，大陸方面不只對標當年連戰出訪規格，可能將派出中央級領導人來接機。

根據陸方官員透露，大陸方面安排接機官員，預計可能是中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧，大陸國台辦主任宋濤來迎接馬前總統。接機標準不只對標當年連戰出訪規格，甚至可能再升級，更高層級中央領導人出席。對此，陸方官員指出，「這樣安排也可能引起不必要政治爭議，如果真的要見，也是以會見形式呈現。」

對於馬英九今天前往大陸訪問，總統府方面也給予祝福表示，馬英九是我國的前國家元首，有關馬英九此行，期待中國政府準照國際間接待前任元首的基本原則，給予合乎規格的安排，以確保馬英九此行的便利與安全。