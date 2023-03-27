馬英九訪陸首日小插曲　　台媒團「上海迷航」對司機狂喊：右轉！

▲台媒採訪馬前總統首日，因司機不熟悉導航路況，發生迷航記。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／上海報導

前總統馬英九今（27）日下午順利抵達大陸，即將展開為期12天祭祖交流之旅，參訪第一天發生意外插曲，台灣媒體團原本與馬英九一起搭乘晚間7點列車去南京，司機因導航失誤，記者團在上海發生迷航記，錯過高鐵班次，行程延誤55分鐘，最終搭乘下一班車抵達南京。

前總統馬英九今天前往大陸開展為期12天「祭祖和平之旅」，馬辦行程安排下午14時30分搭乘國航CA196班機，大約16時21分抵達上海浦東機場，等待同機旅客下機後，接近傍晚5點左右，馬英九正式踏上大陸土地，成為兩岸分治74年以來，中華民國第一位前往大陸的卸任元首。

由於馬英九抵達首日十分緊湊，又是傍晚交通尖峰時刻，官方安排晚間7點從上海趕往南京的高鐵，必須從浦東機場立刻趕往浦西上海虹橋火車站，路程只少一個多小時，陸方高規格安排維安前導車開道，讓馬英九車隊一路暢通趕往車站。

▲司機導航迷路。（圖／記者任以芳攝）

台媒團和裝載馬英九團隊的行李車隊壓後出發，一樣有前導車開路，一剛開始路程都很順利，開到浦西市區後，車潮越來越多，第2、3台媒體團車輛一路落後，速度跟不上前導車，開車司機疑似不熟悉路線，加上地址導航一再發生錯誤，出現上海迷航記。

當時，記者團出發時間是5點多，照理能趕上晚間7點高鐵列車，為了配合馬英九行程，上海官方特地安排所有專車「直接」開進月台搭車，由於地點太過隱密，司機不斷在導航裡迷路繞圈圈，同一條路來回至少兩次以上，同車人員也無奈的跟司機說，「就是1500號，這麼簡單，怎麼會找不到呢？」

從天亮開到天黑，原本台媒預計跟馬英九一起搭乘晚間7點高鐵，最後在塞車和迷航裡錯過班次，同車台媒團只好幫忙導航指路，好不容易找到「正確」方向，司機還想往左轉，此刻，台媒團成員齊聲大喊，「往右邊！右邊。」

▲台媒團晚間9點多順利抵達南京 。（圖／記者任以芳攝）

最終，延誤一個小時左右終於抵達搭車位置，記者團改搭7點55分高鐵去南京，由於行程延耽誤太久，不少記者只能在車上發稿。上車前，上海市台辦人員特地前來送行，向台媒團解釋致歉，記者朋友也回答，「您們也辛苦了。」

據了解，大陸國台辦主任宋濤上午在北京有會見行程，結束後馬上飛往南京，特地到車站迎接馬英九，之後由江蘇省官方舉行歡迎晚宴。依照行程安排，馬英九明天（28）日將前往中山陵拜謁國父孫中山，發表重要演說。