英九訪陸／南京中山陵墓室將再度開啟　總統府曾為太平天國天王府

▲南京中山陵。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

前總統馬英九昨（27）日抵達上海，展開為期12天的「和平祭祖之旅」，行程中除了到湖南老家祭祖外，參訪行程著重國軍抗戰的幾個主要節點，首站選定南京中山陵，也就是國父孫中山先生的陵墓，具有指標性意義。此外，同在南京的總統府則是孫中山建立民國後，就任臨時大總統之地，後為民國政府總統辦公處。

▲國父孫中山先生靈柩移靈中山陵。（圖／CFP）

中山陵位於南京市紫金山南麓，由建築泰斗呂彥直設計，整體建築以藍色琉璃瓦和白色大理石為基調，牌坊、陵門、碑亭、祭堂和墓室由低到高依次排列，從空中鳥瞰呈現警鐘（大陸稱和平鐘）樣貌，代表孫中山遺囑內的「喚起民眾」之意。

中山陵的台階共分為兩段，共392階，代表著當時中國共有3億9200萬人口，假使從碑亭走上祭堂，台階數則為339階，象徵建國初期的339名議員，一步一階傳承孫中山先生的精神和理念。

▲中山陵祭堂穹頂上的青天白日滿地紅。（圖／記者魏有德攝）

祭堂是中山陵的主體結構，祭堂前的拱門上分別書寫著《三民主義》的民族、民權及民生，祭堂內有著孫中山先生的大理石坐像，穹頂是巨幅青天白日圖案，周圍環繞紅色馬賽克石磚，代表青天白日滿地紅，四周刻有《建國大綱》、《總理遺囑》等，曾在大陸文革期間遭破壞。

▲中山陵墓室內的漢白玉孫中山臥像。（圖／百度百科）

按最初設計，孫中山先生遺體曾想保存於透明棺內，供後世瞻仰遺容，不過，因當時防腐保存技術未臻完善，因此，最後選用一口美製銅棺盛殮，放於墓室內下方5公尺的墓穴中，上方則是安放一具漢白玉石雕刻成的孫中山臥像，供後人瞻仰。

隨著前往中山陵的遊客日益增多，墓室已不對外開放，只有在重要節日或重要人士前來謁陵時，才會開啟。

▲南京總統府，現為中國近代史遺址博物館。（圖／CFP）

至於馬英九在南京的第二個參訪行程則是前往中國近代史遺址博物館，也就是孫中山先生宣誓就任中華民國臨時大總統的總統府。南京總統府原為明漢王朱高煦府邸、清朝兩江總督署，直至1853年太平天國攻下南京城後，洪秀全將此地擴建為天王府，當時議政的金龍殿便是民國時期的總統府大廳，現今，則是重現在總統府東軸線建築內。

▲太平天國天王洪秀全議政的金龍殿。（圖／CFP）

至於南京總統府建築中軸線主要保留南京國民政府及機構等遺址，孫中山先生於1912年1月1日就任中華民國臨時大總統的就職典禮，就在中軸線大堂後的西暖閣舉行。國府於1927年定都南京，1929年改建時，將孫中山先生手書的「天下為公」匾額掛於大堂正中橫梁上，至今保存完好。

▲孫中山就任中華民國臨時大總統時的辦公室。（圖／CFP）

總統府大堂後方的子超樓二樓便是蔣介石辦公的地方，桌上擺放的日曆顯示為1949年4月23日，也就是定格在南京解放日當天。

至於西軸線上最重要的建築便是孫中山先生起居室，孫中山先生在1912年元旦就任臨時大總統後，便是在此地居住，直至4月3日離任。起居室為兩層樓建築，1樓是會客室及餐廳，2樓則為辦公室和臥室，另設有警衛室及廚房。