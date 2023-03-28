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大陸 大陸焦點 特派現場

馬辦與陸方低調的共識　精準拿捏禮遇尺度「降低政治敏感度」

記者任以芳／上海報導

前總統馬英九昨27日傍晚順利抵達上海，過去幾日，外界推估大陸方面安排可能超過連戰當年訪陸規格，最後由由大陸國台辦陳元豐親自接機和上海市台辦官員接機，流程安排也低調樸素，事後大陸官媒《新華社》僅以97字以馬英九稱呼報導。整體看來，陸方安排確實幾經思考，主要馬英九已是卸任元首和卸任黨主席，安排沒有降低標準也合乎禮數，甚至在維安部署上十分禮遇，主要是外界拿放大鏡檢視馬英九行程，馬辦與陸方有「低調共識」，希望淡化政治味，焦點放在實質性交流。

▲▼ 馬英九、訪陸、上海、陳元豐 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 歷史性一刻，馬英九訪陸揮手致意。（圖／記者任以芳攝）

兩岸分治74年，馬前總統成為中華民國首位踏上大陸的卸任元首，當第一站來到上海，踏出飛機與外界揮手致意時，那一刻是永遠歷史鏡頭，意義非凡，但過程低調樸素。相較2005年時任國民黨主席的連戰抵達南京時，同樣直接從飛機上走下來，並且發表簡單談話，現場400多位中外媒體拍攝，十分熱鬧。

馬英九班機昨抵達上海前，上海浦東機場早已安排落地區，現場警力維安不斷增加，馬英九飛機落地同時，停機坪開來好幾輛公安車待命。大陸方面接機官員也陸續就位，分別是大陸國台辦副主任陳元豐、上海市常委、秘書長張為、國台辦聯絡局局長孫升亮、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任李驍東赴機場接機。

▼ 大陸官方接機官員：陳元豐、張為、鍾曉敏、李驍東提前在停機坪迎接。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 馬英九、訪陸、上海、陳元豐 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 馬英九、訪陸、上海、陳元豐 。（圖／記者任以芳攝）

▲國台辦聯絡局局長孫升亮率先迎接馬英九 。（圖／記者任以芳攝）

飛機落地後，首先引導與馬英九同機旅客先下機，警方淨空停機坪周邊，才讓媒體記者進場就定位拍攝，大約等待十多分鐘，由孫升亮在機艙口迎接馬英九。等待艙門打開瞬間，馬英九簡單與孫握手，向外界揮手致意。

現場安排獻花環節，馬英九禮貌性與兩名禮賓小姐握手致意，緊接著依序和陳元豐、鍾曉敏等人握手寒暄，在李驍東安引導下，馬英九與團隊成員快步坐上專車。

▲▼ 馬英九、訪陸、上海、陳元豐 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 馬英九、訪陸、上海、陳元豐 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九與國台辦副主任陳元豐握手寒暄 。（圖／記者任以芳攝）

對照連戰2005年破冰之旅，由時任國台辦主任陳雲林接機，對比昨日大陸接機官方層級由副主任陳元豐，安排上讓外界讓為是否降低層級。實際上，馬英九是卸任元首和卸任黨主席，由國台辦副主任陳元豐接機層級符合禮數，並未刻意降級，甚至升級整體維安部署，從細節上面安排處處禮遇。

▲▼ 媒體拍攝馬英九下機 。（圖／馬辦提供）

▲媒體提前就位，拍攝馬英九下機 。（圖／馬辦提供）

儘管馬辦面對各種外界疑問總說「客隨主便」，實際上雙方態度都不隨便。比如馬英九班機落地前2小時，媒體團提前抵達機場停機坪，隨身行李、器材經過例行安檢後才能拿到近身採訪通行證。

當班機落地後，記者觀察現場周邊待命的維安警力瞬間增加，警車一輛輛奔馳在停機坪，全部集結在落地區。

過去有很多台灣政治人物到訪，大陸官員都是在連接橋上接機，沒有在停機坪預先待命。知情人士私下透露，「單就我自己經歷，從上海官方安排來看，馬英九是第一位走下飛機的台灣政治人物，十分禮遇。」

▼ 陸方對馬英九禮遇通關，維安部署細緻嚴密 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 馬英九、訪陸、上海、陳元豐 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 馬英九、訪陸、上海、陳元豐 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬英九揮手離開浦東機場。（圖／記者任以芳攝） 

依照整體形式安排，當年除了連宋有走下飛機禮遇環節，馬英九是第三人，大陸在維安部署、行程安排上也處處禮遇。記者現場觀察，馬英九直接坐專屬中巴離開停機坪，行李無需過機場轉盤，有專屬車隊直接運送。

一路上有前導車開道，讓馬英九參訪團隊從浦東機場順暢抵達浦西虹橋車站，嚴格要求準點的高鐵也晚幾分鐘發車，配合馬英九行程時間，就安排細節來看，大陸官方十分細緻禮遇。

▼ 大陸官方安排馬英九車隊前導車開道，警車押後。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 馬英九、訪陸、上海、陳元豐 。（圖／記者任以芳攝）

針對大陸官方安排，外界依然拿放大鏡拚命檢視，尤其部分綠營人士質疑為何大陸官方接機層級非預期、為何馬英九不搭華航是國航、為何下機沒走紅地毯、為何乘坐的是團體中巴不是黑頭禮賓車？不管什麼樣安排方式，馬英九原本身份就是最好被攻擊目標，出發前馬辦和大陸也深知一定會被做「各種」文章，因此規劃行程上經過深思熟慮，把敏感性降到最低。

就連大陸官媒《新華社》昨報導馬英九抵達上海，全文簡單扼要也罕見低調，內文共97個字，兩次提及馬英九，沒有任何頭銜稱謂，也沒有像連戰當年來訪大篇幅官媒報導，畢竟當年時空背景與今日不同，兩岸關係夾雜中美角力，甚至馬英九出訪前的斷交事件，都是被外界攻擊最好利器。

儘管此行暗藏許多複雜多變因素，馬辦與北京形成「低調」共識，馬英九正在進行一場「單純」私人祭祖和民間青年交流行程，大陸方面不斷拿捏尺度，歡迎東道主來的細節準備，彼此都希望降低政治性參訪的爭議，回歸實質性交流溝通，別讓和平訴求被抹黑走偏，才有助於推進後續兩岸民間交流，也是馬辦這次出訪最大任務重點。

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