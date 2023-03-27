馬英九今赴陸！接機官員超越連戰當年規格　維安升級元首級待遇

▲前總統馬英九今即將出訪大陸祭祖和平之旅。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／上海報導

前總統馬英九今（27）日下午即將前往大陸展開「祭祖和平之旅」，這也是兩岸分治74年以來，第一位中華民國卸任元首踏上大陸進行交流訪問。陸方將以「元首」貴賓規格來迎接，維安部署十分嚴密。據了解，大陸方面不只對標當年連戰出訪規格，可能將派出中央級領導人來接機。據了解，馬英九下機後將在上海浦東停機坪揮手致意，短暫停留，不會發表談話，直奔南京。

根據馬辦提供行程，馬英九赴陸「祭祖和平之旅」一共12天，今下午14時30分即將搭乘國航CA196班機，大約16時40分抵達浦東機場。大陸方面也以「元首」貴賓等級安排迎接馬英九，現場維安以最高規格「一級警戒」來部署。

根據陸方官員透露，馬英九比照各國元首來訪等級，直接從飛機走下停機坪紅地毯，向現場人員和媒體揮手致意，視情況發表簡單談話，但機率不高，考量時間緊張，將與來接機大陸官員簡單問候，直接走浦東機場禮遇通關，一路有前導車開道，車隊直奔上海虹橋高鐵站，大約搭乘晚上6點多列車趕往南京。

大陸方面安排接機官員，預計可能中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧，大陸國台辦主任宋濤將迎接馬前總統。接機標準不只對標當年連戰出訪規格，甚至可能再升級，更高層級中央領導人出席。對此，陸方官員指出，「這樣安排也可能引起不必要政治爭議，如果真的要見，也是以會見形式呈現。」

▲馬英九訪陸，大陸官方維安升高為「元首」待遇 。（圖／記者任以芳攝）

馬前總統訪陸之旅十分緊湊，第一天短暫過境上海直奔南京，明28日前往中山陵拜謁國父孫中山，預計發表重要演說。這次行程安排南京、武漢、長沙、重慶、上海多地參訪，除了回老家祭祖，主軸緊扣回顧抗戰歷史，將走訪國民政府首都南京總統府、拉貝故居，南京大屠殺紀念館，武漢辛亥革命武昌起義紀念館、南嶽忠烈祠、抗戰中國戰區第四受降區儀式所在地、重慶抗戰遺址博物館、張自忠烈士陵園，最後回上海參訪四行倉庫、和平飯店和豫園做結尾。

這次赴陸交流，馬辦也向外界多次定調減少「政治味」，一切以民間交流為主。馬前總統將帶領馬英九基金會40位「大九學堂」青年學子進行參訪，將前往武漢大學、湖南大學、復旦大學與當地大學生QA交流，目的促進兩岸青年多增加理解。

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，馬英九此次出訪深具歷史意義，以祭祖和民間青年學子交流為主，避免被人為操作政治解讀，將有助於減緩兩岸緊張情勢，帶動後續交流氛圍。

馬前總統此趟祭祖和平之旅，是否能改變兩岸關係又言之過早？台灣國際戰略學會25日舉行「馬英九大陸行與台海安全」座談會，中國文化大學社科院院長趙建民指出，馬英九前往大陸訪問無法影響中美關係、兩岸關係的結構性根本因素，大陸對台長期是軟硬兩手政策，儘管擴大與台灣交流，同一時間和美國繼續角力。

趙建民認為，中美關係透過台灣或台海造成矛盾，遠遠超過兩岸交流，馬英九到大陸訪問可以創造和平效果，「絕對無法減少兩岸緊張」。