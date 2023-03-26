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基隆Podcast分享里長工作甘苦談　推廣落實乾淨家園

▲基隆Podcast第8集 推廣落實乾淨家園。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast第8集，推廣落實乾淨家園。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出網路廣播節目「基隆Podcast」，本周推出第八集，主持人余治明邀請民政處長張淵翔和仁壽里里長張富凱，除了討論民政處如何解決里長的大小事以及如何落實乾淨家園，曾任長潭里長的張淵翔也和張富凱里長一同分享里長的甘苦談，讓大家更認識里長的工作內容，同時也向民眾介紹民政處的工作內容。

民政處長張淵翔提到，民政處的業務非常的廣泛，從一個人出生、當兵、結婚、到死亡，都與民政處有關，同時民政處也扮演了與里長溝通的角色，他以自己在擔任里長期間，提案成立基隆第一個社區關懷據點為例子，代表里長也能對市政有很大的貢獻。張淵翔也贊同鄰里座談會是一個市府和鄰里長優良的溝通平台，希望能整合各里意見，未來民政處到區公所也都會在地方創生設立計畫專員，由下而上發現各里的需求及問題，並且透過平台予以解決。

▲基隆Podcast第8集 推廣落實乾淨家園。（圖／記者郭世賢翻攝）

仁壽里長張富凱也提到，市府現在大力推動「乾淨家園」政策，政策也提供里內一個契機，召集里內志工一同在里內進行大掃除，讓里內環境煥然一新，尤其在清理騎樓的雜物後，也給予行人一個友善的行走空間。他也很感謝協助清理的環保隊隊員，打造乾淨家園需要所有人的努力，才能落實到基隆的每個角落。

余治明表示，里長是與民眾最接近的公職單位，負責里民間所有的大小事，代表市府傳達重要的市政宣導，第一線解決市民的困擾。這段時間以來，市府也一直有心為民眾解決問題，舉辦鄰里長座談會，跨單位邀請民政、環保、交通等局處一起來聆聽基層幹部的聲音，期望替基隆市民提供更完整的服務，未來乾淨家園也將落實到每個里鄰，也相信在張處長的帶領下，一定能充份的宣導和落實，帶給基隆一個乾淨的家園。

▲基隆Podcast第8集 推廣落實乾淨家園。（圖／記者郭世賢翻攝）

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