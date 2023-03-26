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基隆「知名水煎包」漲價了！飲料漲50%　在地人讚佛心：還是便宜

▲▼基隆「排隊水煎包」漲價。（圖／翻攝遠東賴家水煎包臉書）

▲基隆「遠東賴家水煎包」宣布將漲價。（圖／翻攝遠東賴家水煎包臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

基隆在地老字號水煎包專賣店「遠東賴家水煎包」維持4種水煎包10元、飲料10至15元的價格10多年，但仍因物價飆漲而撐不住，近日貼出公告宣布漲價。然而，當地人看到漲價幅度大讚老闆佛心，「買了10幾年了，終於漲價」、「12元還是很便宜，重點是好吃，依目前的物價來說，賣15元也不為過」。

遠東賴家水煎包的水煎包分為高麗菜、加肉高麗菜、鮮肉包及韭菜等4種口味，每顆都只要10元；飲料部分豆漿及奶茶是10元、奶茶15元，便宜的價格維持多年，深受當地人、遊客喜愛。因此，遠東賴家水煎包是基隆人的口袋必推名單，無論平日、假日都有大批老饕排隊購買，店內一度請到超過5人幫忙，可見客流量之大。

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然而，遠東賴家水煎包近日貼出公告表示，受到原物料持續上漲，2023年4月1日起水煎包調漲2元，所有飲品調漲5元，「不便之處敬請見諒，也希望繼續支持及愛護。」等於水煎包品項每個12元，飲料則為15元及20元。

漲價消息被分享到臉書社團「基隆人日常」，許多在地人看完紛紛留言，「買了10幾年了，終於漲價」、「真的是該漲價了啦！算是漲得晚了」、「夜市都漲到2顆30元了，還是便宜啊」、「真的10元佛心」、「現在一顆水煎包都要17元了」、「12元還是很便宜，重點是好吃，依目前的物價來說，賣15元也不為過」、「上星期經過排隊排了20多公尺有了」。

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