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民間片廠進駐七堵　謝國樑盼「進用當地員工」增在地就業

記者郭世賢／新北報導

贊誠視覺文化有限公司成功片廠，今（23日）在基隆市七堵區明德三路舉行影視基地動土典禮，市長謝國樑和贊誠公司董事長張鴻志、議長童子瑋、副議長楊秀玉和議員曾怡芳共同持鏟動土，謝國樑當面建言片場要提高進用在地員工比例，增進基隆市民就業機會。

▲民間片廠進駐七堵 謝國樑盼「進用當地員工」增在地就業。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲贊誠視覺文化有限公司成功片廠進駐七堵。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑指出，基隆是許多片商與劇組，選擇拍攝影視場景的優先選項之一，他和贊誠張董事長談及，待片廠啟用後，棚內拍攝和外景拍攝要進行策略性結合，基隆有山有海，劇組來成功片廠棚內拍攝，也要到基隆各戶外景點取景拍攝，同時和市府觀銷處影視協拍小組，能有更進一步互動交流。

謝國樑認為，運用基隆自然的戶外美景和成功片廠棚內拍攝產生綜效，發揮基隆在地優勢與自然美景條件，創造影視拍攝產業利基，他並向董事長請託，成功片廠進駐基隆，要提高進用在地員工比例，增進基隆市民就業機會。

▲民間片廠進駐七堵 謝國樑盼「進用當地員工」增在地就業。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲今天在基隆市七堵區明德三路舉行影視基地動土典禮。

謝國樑表示，過去他在影視公司任職，所投資的電影作品「我的少女時代」成果不錯，他鼓勵大家多到基隆取景拍攝，活絡在地經濟；基隆市政府雖未提供影視協拍補助，但他也在思考未來劇組來基隆拍攝，可提供其他的福利措施，如提供在地風味小吃美食，會請觀銷處研議思考規劃，編入113年度預算中實施。

成功片廠自1980年10月成立，在四十載的歷程中，對於台灣影視廣告製作的貢獻有口皆碑，因應新北市政府都市更新政策，成功片廠數度尋覓，選定擁有山海美景的基隆，興建七堵片廠設有專業拍攝影棚進駐，孕育影視文化種子。

▲民間片廠進駐七堵 謝國樑盼「進用當地員工」增在地就業。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市政府觀銷處表示，影視協拍小組自2009年成立後，協助國內外各影視團隊及工作者進駐基隆取景拍攝，結合行政資源，打造優良影視環境，提供景點資訊、文史資料、景點勘查、場地租借協調、交通維持、拍攝申請及規範等各項行政協助。市府並設置網頁「隆來拍電影」，每年協助年度影視作品眾多，今年截至目前已有12部作品並持續增加中。

▲民間片廠進駐七堵 謝國樑盼「進用當地員工」增在地就業。（圖／記者郭世賢翻攝）

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