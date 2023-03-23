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社會 社會焦點 保障人權

輾殘狗還嗆「流浪犬沒關係」　肇逃駕駛到案！最重判2年罰200萬

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市一輛休旅車12日下午3點多行經調和街29巷時，輾過路中間一隻黑色混種流浪狗，駕駛不但沒有下車查看還說「流浪狗沒關係啦」就逃逸，所幸狗狗被送醫後保住一命。警方獲報後鎖定涉案車輛，於22日通知該名駕駛到案說明，依違反動物保護法移請基隆地方檢察署偵辦，並函報主管機關依法裁處。

▲▼基隆駕駛輾狗逃逸：浪犬沒關係　動保所祭10萬元賞金追兇。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆駕駛輾狗逃逸：浪犬沒關係　動保所祭10萬元賞金追兇。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲狗狗被休旅車輾過，雙腿骨折在地上不斷掙扎，所幸送醫後保住一命。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆動保所21日表示，義務婁姓動保員近日向該所泣訴，一輛休旅車本月12行經調和街29巷時，惡意輾過路上1隻黑色混種流浪犬，造成狗狗當場後肢雙腿骨折，在地上不斷打滾掙扎，駕駛第一時間不但沒有下車查看，反而拋下一句「流浪狗沒關係啦」就加速逃逸，所幸浪犬經婁姓動保員協助送醫後保住一命。

動保所指出，事件將由動保所依違反動物保護法第6條移送基隆地檢署偵辦，求處二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬以上至200萬元以下罰金，同時保所將依「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」，對於提供線索並因而破案之民眾「最高10萬元獎金」。▲▼基隆駕駛輾狗逃逸：浪犬沒關係　動保所祭10萬元賞金追兇。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆駕駛輾狗逃逸，動保所祭10萬元賞金追兇。（圖／記者郭世賢翻攝）

警第二分局八斗子分駐所於14日獲報後，調閱現場監視畫面追查比對，鎖定涉案車輛後於22日順利通知該名駕駛到案說明，依違反動物保護法移請基隆地方檢察署偵辦，並函報主管機關依法裁處。

▲▼調和街發生休旅車惡意輾過流浪犬致雙腳骨折重傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方調閱監視器後找到肇事駕駛。（圖／記者郭世賢翻攝）

第二分局表示，依動物保護法第6條規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；第25條規定，有第6條情形，處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金，警方對於虐待或傷害動物行為，絕對嚴懲嚴辦，不讓惡意或觸法情事，有漏網僥倖機會。

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