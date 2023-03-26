和妻愛愛突抽搐作嘔！送急診才知腦動脈瘤「炸了」　印尼男險丟命

▲印尼一名男子和妻子行房時，突然腦動脈瘤爆裂，引發嚴重腦損傷。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印尼一名42歲男子和妻子行房時，突然失去意識暈倒在妻子身上，送院後發現男子是因為腦動脈瘤爆裂，引發嚴重腦損傷，所幸如今已無性命危險。

據《鏡報》報導，這名男子當時突然倒在妻子身上開始嘔吐，身體一側無力，於是妻子緊急將他送到急診搶救。在前往醫院的3小時中，他多次出現全身抽搐的症狀，差點死掉，而男子抵達醫院後，才被醫師發現患有腦動脈瘤，而他是因為腦動脈瘤破裂，才出現這種恐怖症狀。

腦動脈瘤指的是脆弱的腦內動脈被血液反覆撞擊後，膨起成為一個囊狀物。患者雖然不用擔心腦動脈瘤會轉移並傷害其他器官，但它就像個不定時炸彈，平時沒什麼感覺，但當它越脹越大時就有可能破裂，變成可怕的腦部出血，並在膨脹過程中壓迫周邊神經，影響眼部或面部功能。

男子的妻子指出，他左臉的眼瞼在大約2個月前開始輕微閉合，因此醫師推斷男子當時已出現潛在問題。不過，男子在腦動脈瘤破裂前並未服用血液稀釋劑。雖然醫護人員未透露男子腦動脈瘤破裂的原因，但人們推測，男子應是在進行劇烈運動時心率飆升所致。

這種急性硬腦膜下出血的死亡率約為50%，而另一半倖存者則會出現腦損傷或殘疾等症狀。目前，醫師判定男子出現了嚴重的腦損傷。雖然他右側身體的功能已恢復，但左眼的神經受到了永久性損傷，因此醫師給他開了抗癲癇藥物，並將在一周後進行緩解腫脹和壓力、修復動脈瘤的手術。