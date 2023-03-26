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人妻遭亂刀砍死！寵物鸚鵡不吃不喝「狂喊1字」　印度警察破案了

▲▼鸚鵡,鳥。（圖／達志影像／示意圖）

▲印度一隻鸚鵡協助警方破案。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

印度人妻妮魯姆（Neelam Sharma）身中14刀陳屍住宅，財物也遭洗劫。家屬與警方發現，寵物鸚鵡事發後不吃不喝、無精打采，但一聽見死者姪子的名字「阿舒」（Ashu）卻又突然變得非常激動，並且重複尖叫著「阿舒！阿舒！」後來經過調查證實，此人果然就是謀財害命的真兇，本周被宣判無期徒刑。

《今日印度》等外媒報導，本案發生於2014年2月，歷經近9年的審判後，終於在本周宣布量刑。鸚鵡重複「阿舒」名字一事在法庭上被多次提及，儘管因為印度《證據法》沒有先例而未被列為證據，但家屬及警方都證實確有此事。

2014年2月20日，阿格拉新聞（Agra）總編輯維杰（Vijay Sharma）帶著兒女出門參加婚禮，晚上回家卻發現愛妻與愛犬身中多刀喪命，家裡也被搜刮一空。他發現鸚鵡的異狀後，懷疑寵物目睹案發過程，於是開始唸出一連串嫌疑人的名字，一提到「阿舒」就會得到異常激動的反應，這也成為決定警方調查方向的關鍵。

阿舒被捕後坦承為了錢財殺害妮魯姆及狗狗，行兇時還獲得友人羅尼（Ronnie Massey）的幫助。本周，他與共犯皆被判處無期徒刑與7.2萬盧比（約新台幣2.6萬元）罰款。

遺憾的是，寵物鸚鵡在案發半年後就去世，死者丈夫維杰也於2020年11月新冠疫情期間去世。女兒妮維塔（Nivedita）受訪時說，阿舒以前經常到家裡作客，甚至借住很多年，因此得知珠寶、現金及貴重物品放在哪裡，沒想到竟會計畫劫財謀殺。她談到判決結果時表示，家族將向最高法院請願，要求處以極刑。

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