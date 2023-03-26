只教女兒說英文！她上課第一天被同學排擠　大馬媽自責

▲女童因為與同學無法溝通，崩潰痛哭。（圖／TikTok／hwnamasaya）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名婦女為了女兒的英語教育，因此在家都只跟小孩說英文，導致女兒不會說馬來文。而女童日前第一天到學校後，回家竟開始向媽媽哭訴。原來是因為她不會說馬來文，因此在學校無法與其他同學交談，甚至遭到排擠，可憐處境也讓母親深感自責與後悔。

根據《光明日報》報導，TikTok用戶hwnamasaya上傳了一段女兒落淚的影片並寫道，最近女兒學校開學，而滿心期待到校上課的她，回家後卻眉頭深鎖，甚至落淚。她急忙詢問女兒發生什麼事了，女童才告訴她，因為自己只會說英文，因此在學校沒有其他同學願意和她做朋友。

原來女童不會說馬來文，導致無法跟其他同學溝通。原po表示，自己為了讓女兒學好英文，因此從小在家只讓女兒接觸英文，導致她最擅長的語言變成英文，直到女兒因為在學校內被排擠哭泣，她才意識到這件事的嚴重性。她直言，這件事的確是她造成的，因為在家只用英文與女兒溝通，並忽略了馬來文。

網友看到後紛紛表示，「即使英文再好，也不能忽略馬來文」、「馬來文才是主要國語和教學的用語，更是馬來人的母語」。也有網友安慰稱，孩子學習語言的能力強，只要多花點時間很快就能上手，也能消除與同學間的隔閡。