泰國大選5月登場　總理帕拉育獲提名競選連任

▲泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）正式獲得提名競選連任。（圖／路透）



文／中央社

泰國將於5月14日舉行國會大選，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）25日正式獲得提名競選連任，成為新成立政黨泰國民族團結黨的首位總理候選人。

路透社報導，現年69歲、隸屬於泰國民族團結黨（United Thai Nation Party）的帕拉育可能會對上泰黨（Pheu Thai）的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。

貝東塔來自億萬富豪戴克辛家族，她是泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的女兒，且是前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）的姪女。

帕拉育是軍人出身，在2014年泰國軍方發動政變推翻文人政府後上台，2019年當選為文職領導人。

這位退役軍人支持度在民意調查中落後於競爭對手，但希望透過照顧人民福祉和維持國家穩定，以及保護君主制的承諾來提高支持度。

帕拉育在一個政黨活動中，於介紹全部400個選區的候選人時說：「我們無償地讓每個人都盡可能開心。」

帕拉育說：「最重要的是保衛國家和保護國家的主要機構。請像往常一樣相信我。」