高空彈跳「繩子突斷裂」！港男10層樓高躍下　直墜湖底驚悚畫面曝

記者詹雅婷／綜合報導

泰國近期發生高空彈跳意外事故，一名39歲香港籍遊客麥可（Mike）站上10層樓高的平台，一躍而下，怎知安全繩索在下墜期間突然斷裂，整個人狠狠倒插摔進湖底。這一幕也被人拍攝下來，在網路上瘋傳。

CNN報導，事發於今年1月，麥可前往泰國芭達雅旅遊度假時來到當地一間遊樂園，園內提供溜索、實彈射擊等各種娛樂。他起初想去射擊場小試一下身手，但在朋友的慫恿之下，鼓起勇氣玩高空彈跳。

麥可從10層樓高的平台一躍而下，沒想到當高度接近湖面準備回彈的那一刻，腳上的安全繩索突然斷裂，整個人摔進水裡。這一幕全被朋友們目睹，工作人員見狀急忙救人，把麥可緊急送醫，所幸經過醫師檢查發現，他並無生命危險。

回憶起事發當下，麥可說，全身多處瘀傷，感覺猶如被狠狠揍了一頓，「高度真的很高，所以當時我閉上眼睛，本來打算回彈之後再睜開雙眼，我是在睜開眼睛發現被水包圍的時候意識到繩子斷了」。

麥可透露，遊樂園事後退還高空彈跳的費用，支付在泰國照X光與超音波掃描的費用。

園方已證實有這起事件發生，創辦人殷提姆（Nithit Intim）直言，這是第一次遇到繩索斷裂的狀況。但他也強調，麥可事前有簽一份免責協議，也就是若發生任何意外事故，園方會賠償醫藥費，顧客不能針對其他類型的費用要求賠償，不過若麥可能提供收據，願意支付回到香港後任何進一步的醫療費用。