不是擺爛巨嬰！出國玩「這種旅伴」最恐怖　全場炸毛：放生了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

出國旅遊本是件開心的事，但若碰上豬隊友，簡直是花錢找罪受。熱愛日本的前台大醫師林氏璧，疫情前在臉書社團發起票選活動，選出10種最恐怖的地雷旅伴，對於遲到魔、擺爛巨嬰、小氣鬼等，都讓眾人嗤之以鼻，不過有種旅伴看似隨和，出發後才現出原形，堪稱「最恐怖的旅人之敵。」

粉專「日本自助旅遊中毒者」今發文指出，「國門開放，大家開始出遊了，相信又開始面臨慎選旅伴的問題！好的旅伴帶你上天堂，不好的旅伴讓你住套房，整天想放生他。以下是疫情前社團選出的10種最恐怖的地雷旅伴，給大家參考！」

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第1名：偽裝我什麼都可以的百變怪

行前問什麼都說「沒意見」、「我都可以你們決定就好」，完全不參與行程規劃，但出發後他才現出原形，根本是個百變怪，意見一堆、毛超多，這種最恐怖，旅人之敵！

第2名：自己完全不做功課，想放生他卻死黏著你不放

有些人為了省錢，一群人只帶一張SIM卡或一台分享器，然後分享給N個人用。這時你就要承受所有人旅伴都離你不超過3公尺的苦果了！如果一切平安順利這應該是好事吧，但如果是想放生的時候，你絕對會想扁死那個當初想省錢的自己。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

第3名：EQ低、脾氣差、超愛抱怨

旅遊中難免會遇到行程不順或突發狀況，超愛抱怨、天生脾氣暴、不好惹的旅伴，可能會影響全部人的心情，毀了大家的一天，特別是排行程的那個人，若是比較玻璃心的那種，可能會覺得是在怪他。

第4名：遲刻魔，賴床鬼，姍姍來遲的你

早上集合時間趕不上，甚至睡過頭，約定集合時間姍姍來遲，讓大家等，然後影響整體的行程。

第5名：興趣不同，也不懂尊重別人

旅伴興趣如果類似的話當然很好，但事情沒有這麼簡單。當你想看風景、體驗人文歷史，但旅伴心裡只有逛街買東西時，如果可以彼此尊重那還好，但有的人對沒興趣的事會很不耐煩，全然不顧其他人感受。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

第6名：吃這個也不行，吃那個也不要

行前也不講清楚自己的飲食喜好或禁忌，出國後吃什麼都有意見，但也提不出想吃什麼，一下抱怨拉麵太鹹、食物太貴，又或者嫌排隊太久、不喜歡菸味......等。

第7名：幫別人代購還一路接單的

每到一家店裡就開始找東西的，說他家誰誰誰要買什麼，要你也幫他找，還在店裡開直播，這會讓人想吐槽，「我是去玩不是去代購的！」

第8名：把別人當免費導遊

不一起討論排行程就算了，一路把旅伴當免費導遊，迷路搭錯車了還嫌，不懂體諒，然後一個上午狂問免費導遊三次同樣的問題，「等下要去哪裡？」

第9名：小氣鬼，欠錢不還，斤斤計較匯率

一起出遊難免有金錢關係需要處理，對金錢斤斤計較、欠錢不還的人會毀了同伴的信任，還有像是出國外幣換很少，付錢時才瘋狂借錢，或出去玩什麼都要省的省哥省妹，也都令人傻眼。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

第10名：狂碎念「這台灣也有，為什麼要花錢來這裡」的比較魔

旅途中一直喊「去的地方很無聊，台灣也有，為何要出國來這裡？」到富士山坐船遊湖時，吐槽「我們台灣不是有日月潭，也一樣可以坐船遊湖看山啊！」到迪士尼就喊，「台灣不是也有九族、劍湖山，為什麼要花錢來這個一直排隊的？」然後到淺草寺也能嘴，「台灣那麼多廟還拜不夠嗎？為什麼要花錢來日本拜拜？」

對此，大票網友心有戚戚焉，直呼「最討厭第一跟第二了，直接放生」、「我遇到以上集滿九點的，但是背包客棧找的，所以完全不用留情面，反正我不認識你，以後也不用往來，最怕的是親朋好友，然後具備以上條件那才慘，不能說還得忍」、「自己玩最好」、「十種至少遇過九種」、「出國旅遊真的能夠測出人性的本性」、「太貼切了」、「把別人當免費導遊的真的很多」。

▲即日起至12/31為止使用優惠券還可享有額外折扣，去日本之前可以先把優惠券存在手機裡，結帳時出示即可。（圖／BicCamera提供）