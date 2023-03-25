　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是擺爛巨嬰！出國玩「這種旅伴」最恐怖　全場炸毛：放生了

▲▼大陸解封首日，桃園機場未見明顯赴陸潮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

出國旅遊本是件開心的事，但若碰上豬隊友，簡直是花錢找罪受。熱愛日本的前台大醫師林氏璧，疫情前在臉書社團發起票選活動，選出10種最恐怖的地雷旅伴，對於遲到魔、擺爛巨嬰、小氣鬼等，都讓眾人嗤之以鼻，不過有種旅伴看似隨和，出發後才現出原形，堪稱「最恐怖的旅人之敵。」

粉專「日本自助旅遊中毒者」今發文指出，「國門開放，大家開始出遊了，相信又開始面臨慎選旅伴的問題！好的旅伴帶你上天堂，不好的旅伴讓你住套房，整天想放生他。以下是疫情前社團選出的10種最恐怖的地雷旅伴，給大家參考！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

第1名：偽裝我什麼都可以的百變怪

行前問什麼都說「沒意見」、「我都可以你們決定就好」，完全不參與行程規劃，但出發後他才現出原形，根本是個百變怪，意見一堆、毛超多，這種最恐怖，旅人之敵！

第2名：自己完全不做功課，想放生他卻死黏著你不放

有些人為了省錢，一群人只帶一張SIM卡或一台分享器，然後分享給N個人用。這時你就要承受所有人旅伴都離你不超過3公尺的苦果了！如果一切平安順利這應該是好事吧，但如果是想放生的時候，你絕對會想扁死那個當初想省錢的自己。

▲▼ 京都錦市場，京都旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

第3名：EQ低、脾氣差、超愛抱怨

旅遊中難免會遇到行程不順或突發狀況，超愛抱怨、天生脾氣暴、不好惹的旅伴，可能會影響全部人的心情，毀了大家的一天，特別是排行程的那個人，若是比較玻璃心的那種，可能會覺得是在怪他。

第4名：遲刻魔，賴床鬼，姍姍來遲的你

早上集合時間趕不上，甚至睡過頭，約定集合時間姍姍來遲，讓大家等，然後影響整體的行程。

第5名：興趣不同，也不懂尊重別人

旅伴興趣如果類似的話當然很好，但事情沒有這麼簡單。當你想看風景、體驗人文歷史，但旅伴心裡只有逛街買東西時，如果可以彼此尊重那還好，但有的人對沒興趣的事會很不耐煩，全然不顧其他人感受。

▲▼17日的日本東京澀谷街頭。（圖／達志影像）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

第6名：吃這個也不行，吃那個也不要

行前也不講清楚自己的飲食喜好或禁忌，出國後吃什麼都有意見，但也提不出想吃什麼，一下抱怨拉麵太鹹、食物太貴，又或者嫌排隊太久、不喜歡菸味......等。

第7名：幫別人代購還一路接單的

每到一家店裡就開始找東西的，說他家誰誰誰要買什麼，要你也幫他找，還在店裡開直播，這會讓人想吐槽，「我是去玩不是去代購的！」

第8名：把別人當免費導遊

不一起討論排行程就算了，一路把旅伴當免費導遊，迷路搭錯車了還嫌，不懂體諒，然後一個上午狂問免費導遊三次同樣的問題，「等下要去哪裡？」

第9名：小氣鬼，欠錢不還，斤斤計較匯率

一起出遊難免有金錢關係需要處理，對金錢斤斤計較、欠錢不還的人會毀了同伴的信任，還有像是出國外幣換很少，付錢時才瘋狂借錢，或出去玩什麼都要省的省哥省妹，也都令人傻眼。

▲▼財富自由,有錢人,富有,富翁,錢包,皮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

第10名：狂碎念「這台灣也有，為什麼要花錢來這裡」的比較魔

旅途中一直喊「去的地方很無聊，台灣也有，為何要出國來這裡？」到富士山坐船遊湖時，吐槽「我們台灣不是有日月潭，也一樣可以坐船遊湖看山啊！」到迪士尼就喊，「台灣不是也有九族、劍湖山，為什麼要花錢來這個一直排隊的？」然後到淺草寺也能嘴，「台灣那麼多廟還拜不夠嗎？為什麼要花錢來日本拜拜？」

對此，大票網友心有戚戚焉，直呼「最討厭第一跟第二了，直接放生」、「我遇到以上集滿九點的，但是背包客棧找的，所以完全不用留情面，反正我不認識你，以後也不用往來，最怕的是親朋好友，然後具備以上條件那才慘，不能說還得忍」、「自己玩最好」、「十種至少遇過九種」、「出國旅遊真的能夠測出人性的本性」、「太貼切了」、「把別人當免費導遊的真的很多」。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至12/31為止使用優惠券還可享有額外折扣，去日本之前可以先把優惠券存在手機裡，結帳時出示即可。（圖／BicCamera提供）

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

►朋友團遊日「6巨嬰全程擺爛」崩潰了！她1招神反擊　網爆共鳴
►見台灣航班秒歡呼！韓國地勤曝「台旅客6大特徵」　超愛買1物驚呆她
►旅日神卡「隱藏版優惠」限時11天！爽回饋5%　一票網友搶到了

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
男生最想娶的職業曝！　被讚「氣質、收入穩」
快訊／下午1點多抵達！　春雷春雨要來了
快訊／財神爺來敲門！　統一發票1、2月中獎號碼出爐
謝和弦宣布「成功戒大麻」！　驚人轉變曝光
狒狒最新畫面！公園悠哉漫步　往六福村方向移動中
按開「Apple ID這畫面」秒被盜！　女星遭騙刷2.4萬崩
LIVE／台中高二生遭6師霸凌！「校內灑白包」輕生　父痛批教

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

壽山動物園狒狒「吃好睡好」爽樣曝　園方讚：了不起！夠狒

大谷翔平雀躍模樣激似「阿拉蕾」　最愛《灌籃高手》自曝像海南的阿神

春雷春雨要來了！一圖看雷雨帶進逼　下午1點抵達「警戒區出爐」

大男友5歲！初見男友爸媽「她2點慘被洗臉」　崩潰：被嫌到沒有

不是擺爛巨嬰！出國玩「這種旅伴」最恐怖　全場炸毛：放生了

快訊／財神爺來敲門！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

怒揭「6師長4罪刑」　呂秋遠痛心台中高中生：他是被逼死的！

睽違3年！小三通中轉今恢復上路　台商開心喊：早該開通了

男生最想娶的職業曝！被讚「氣質、收入穩定」　她愣：我每天在吼

4／22好朋友春日趴回歸！活動地點、交通方式一次搞懂

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

妹控哥唸「我絕不會交男友」　見妹天真跟著講套路成功XD

解婕翎生日認愛！「我被追走了♥」　曝男友6tan「告白3次」：太狠了

壽山動物園狒狒「吃好睡好」爽樣曝　園方讚：了不起！夠狒

大谷翔平雀躍模樣激似「阿拉蕾」　最愛《灌籃高手》自曝像海南的阿神

春雷春雨要來了！一圖看雷雨帶進逼　下午1點抵達「警戒區出爐」

大男友5歲！初見男友爸媽「她2點慘被洗臉」　崩潰：被嫌到沒有

不是擺爛巨嬰！出國玩「這種旅伴」最恐怖　全場炸毛：放生了

快訊／財神爺來敲門！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

怒揭「6師長4罪刑」　呂秋遠痛心台中高中生：他是被逼死的！

睽違3年！小三通中轉今恢復上路　台商開心喊：早該開通了

男生最想娶的職業曝！被讚「氣質、收入穩定」　她愣：我每天在吼

4／22好朋友春日趴回歸！活動地點、交通方式一次搞懂

壽山動物園狒狒「吃好睡好」爽樣曝　園方讚：了不起！夠狒

住進宜蘭日式園區飯店！穿上最新和服袴看紫藤　笑笑羊咖啡喝下午茶

米可白救援受虐狗「眼珠掉一半」　公園叼回「禮物」她噴淚：是想報答我嗎

大谷翔平雀躍模樣激似「阿拉蕾」　最愛《灌籃高手》自曝像海南的阿神

勞退金入帳！欠款北漂男來電「快來扣存款」　執行書記官嚇一跳

春雷春雨要來了！一圖看雷雨帶進逼　下午1點抵達「警戒區出爐」

中職開季宣傳活動！　「穿棒球服、按讚粉專」可免費入場兒童樂園

快訊／補班日遇見狒狒！現身富岡公園悠閒散步　民眾目睹傻眼

新案太貴！屏東1字頭可買10年內大樓　交易量逆增近1成

彰化鐵皮工廠大火黑煙狂竄　老闆自行救火...臉手腳遭燙傷

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

生活熱門新聞

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

台中某高中霸凌大事記！　高中生「校內灑白包」後輕生

他「驚見1幕」超級不像補班日！網笑：只有你上班

1歲女抓餐盤遭燙傷！媽怒控牛丼連鎖店

高中生遭6師長霸凌亡　台中校方促進會286字回應了

研發幸福嘉義米博士吳永培巡田猝逝

雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C

面試要摘口罩！妹子聽主管「這3字」氣炸

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐

更多熱門

相關新聞

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

台中一名婦人想趁清明連假到日本來一趟家庭旅遊，近日便用手機在捷星航空網頁的出發地輸入「松山」，搶訂了去日本東京的特價機票，不料幾天後確認飯店房間時，才發現自己訂到的是日本四國的「松山機場」，而非台北松山機場，只能認賠4萬元的機票錢，讓她痛批航空公司網頁標示不清，害她被家人罵慘。

他爆東京飯店大漲價！1晚台幣1500→5千元

他爆東京飯店大漲價！1晚台幣1500→5千元

正妹泰國旅遊神祕失蹤21天！最後對話閨蜜急報警

正妹泰國旅遊神祕失蹤21天！最後對話閨蜜急報警

出國潮！網購衝出銷量黑馬　單月可賣破2千個

出國潮！網購衝出銷量黑馬　單月可賣破2千個

第四屆「掌上蜀Show」深度走訪川西南 探索瀘沽湖、摩梭族走婚文化

第四屆「掌上蜀Show」深度走訪川西南 探索瀘沽湖、摩梭族走婚文化

關鍵字：

旅伴雷旅伴巨嬰免費導遊出國玩出國旅遊旅遊日本自助旅遊中毒者

讀者迴響

熱門新聞

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

AV女優拍片「突大量血崩」！　

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

台中某高中霸凌大事記！　高中生「校內灑白包」後輕生

8銀行拚場「6000元放大術」！優惠一次看　最狂變6萬

他「驚見1幕」超級不像補班日！網笑：只有你上班

更多

最夯影音

更多
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面