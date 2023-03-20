旅日神卡「隱藏版優惠」限時11天！爽回饋5%　一票網友搶到了

▲示意圖，與本文無關。（圖／易遊網提供）

記者周亭瑋／綜合報導

被封為「旅遊神卡」的富邦J卡，推出限時優惠活動，只要1-3月有在日本實體店鋪消費的用戶，打開APP或打電話登錄，原本的3%回饋就能加碼至5%，不過名額僅1萬5000名。稍早，熱愛日本的前台大感染科醫師林氏璧在粉專發文提醒，他也透露自己搶到了。

他稍早在粉專「日本自助旅遊中毒者」直呼，「有富邦J卡的人，且1-3月有在日本實體店鋪消費的朋友，別忘了開APP或打電話登錄，1-3月海外刷卡多2%的回饋喔！」

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▲限時限量優惠。（圖／翻攝自臉書／日本自助旅遊中毒者）

這個富邦J卡「第一季日韓旅遊最高5%」的活動，登錄時間為即日起至3月31日，不過限量僅1萬5000名。林氏璧也提醒，「電話為（02）8751-1313，打通後按777，活動代碼 0301，輸入卡號或身分證後九碼，第一位英文字母，成功。」

林氏璧提到，卡原本是3%，要登錄成功才會加碼到5%，他也笑說，「連JCB卡滿額活動又多10%，總共是15%。如果入帳了再告訴大家。」

對此，網友們紛紛回應，「我也搶到了～用網頁版比APP版快很多」、「雖然有搶到但真的很麻煩，可以爽快一點嗎」、「感謝提醒，我也登錄到了」、「感謝提醒」。