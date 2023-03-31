出國放生旅伴！旅日達人「列7點計劃」　這點在台灣就得做

▲想放生旅伴，必須知道的7件事情。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

出國旅遊本是件開心的事，但若碰上豬隊友，簡直是花錢找罪受，熱愛日本的前台大醫師林氏璧分享，在東京旅遊時想放生旅伴，必須知道的7項事情，其中最重要的事情是「網路」，若出國選擇WiFi分享器絕對超崩潰，想放也放不了。

林氏璧在臉書發文，第一點就是網路，不要為了省錢，只買一張SIM卡或是一台分享器，分享給n個人用，第二點還是網路，除了有網路外，還必須是可靠、穩定的上網工具，避免放生者迷路或遇到緊急狀況時無法聯絡，「他可能呼天搶地對於放生充滿不安全感，此後幾天你要提放生就不是這麼容易了」。

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第三點是，教放生者如何回到旅館，以及簡單的交通知識，旅行前幾天一起走，確定放生者可以找到回去的路，「當然最後的大絕招也是要準備的，準備旅館名片給他，真的迷路就搭計程車回來吧」。

第四點，循序漸進的放生計劃，先從3小時的各自逛街開始，接著再到一整天的分開活動，「早上旅館說再見，晚上旅館見討論今日心得」。

▲每人都應該有一張SIM卡，各自行動時方便聯絡。（示意圖／記者蔡玟君攝）

第五點，約定集合地點很重要，千萬不要選在大站，路癡或是新手很可能找不到集合地點。第六點，如果當天有重要的事情要一起做，建議當天不要放生。

第七點，灌輸被放生者放生是為了他好，給他行程建議，可以先列出彼此的興趣和想去的地方，然後選出互相都沒興趣的地點來放生，「放生者有參與行程決策，且知道你要去的地方是他不想去的，因此不會有被拋棄的感覺」。

貼文一出，掀起網友討論，「放生應該要被大大推廣」、「遇過一種堅持她的家教是，出來玩就要團體行動，放生不掉的才可怕」、「千萬不要勉強大家一起行動，適時分開走自己想要的行程，才是玩得開心的方法」、「今年要去東京就是走放生路線，7個人自由行，分三團走」、「最實用的旅遊文」。

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