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見台灣航班秒歡呼！韓國地勤曝「台旅客6大特徵」　超愛買1物驚呆她

▲▼南韓,新冠防疫,仁川國際機場。（圖／路透）

▲南韓仁川國際機場。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

韓國地勤正妹「金水獺」在仁川機場工作10年之久，碰過形形色色、不同國家乘客的她，對台灣旅客印象非常好，她大讚，台灣人不僅守秩序、有禮貌，還非常細心；讓她比較意外的是，台旅客超愛買一堆泡菜，而且似乎特別喜歡日本。

YouTube頻道「KT story」日前推出影片，訪問韓國地勤正妹「金水獺」對台灣旅客的印象，在韓亞航空、中國東方航空、台灣長榮航空服務過的她就直言，唯獨遇到台灣乘客時，會在心裡歡呼。

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金水獺表示，台灣客人整體來說，算滿安靜的群體，很遵守秩序也滿會排隊的，「如果有跟團，導遊一說集合，大家很快就會聚集起來，而且滿準時的，很常會提前到，我上工作崗位時，旅客都早就到了。」

▲▼機艙，飛機客艙，飛機內，飛機座椅，3-3座椅，。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

她坦言，台灣航班在空服員間是很有人氣的，就拿曾待過的東方航空和長榮相比，她不禁笑說，長榮真的輕鬆許多，因為台灣乘客都很有禮貌，加上台韓是免簽，可以不用查看簽證，還有一點是，相較於中國乘客，通常台灣人的行李比較少。

金水獺也大讚，台灣乘客的細心程度，絕對能進前三名，例如會再次確認自己的行李，貼紙是否有貼對，或是行李重量追加的部分，也會很細心地寫下，感覺相當慎重，「至於韓國乘客，會想說反正我們是團體，位子坐哪裡都一樣，名字沒特別核對就拿走。」

此外，最令她印象深刻的是，台灣人真的超愛買泡菜，而且買的量都超大，這讓她不禁好奇，「為什麼要買這麼多呢？」不過後來從台灣導遊那得知，原來很多台灣團客到韓國玩，都會體驗製作泡菜的課程，所以也會帶回一堆伴手禮；至於其他國家的旅客，喜好都不太相同，像泰國乘客會買一箱草莓，日本乘客會買很多化妝品，中國乘客則是買很多包包或洗髮精。

▲▼南韓8成民眾可望每人領取25萬韓元紓困，圖為首爾明洞商圈。（圖／路透社）

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透）

金水獺還提到，台灣乘客的音調很溫柔，而且非常有禮貌，「中國乘客如果有什麼好奇的事情，在你經過時，就會拍你一下或抓住、拉住你；而台灣旅客則是會很小心翼翼的，說不好意思、想請你幫忙之類的，也一定會說謝謝。」

最後，她笑說，台灣人特別喜歡日本，而且懂日文的人好像很多，當無法中文溝通時，會先用日文回答，若還是無法才會換成英文，她也忍不住驚呼，「日文就像是第二外語一樣。」

對此，網友們紛紛回應，「我也很喜歡韓國跟日本，只希望我們台灣人出國時，想想自己代表的是台灣的一份子，把自己的素養再提高，勉勵互相加油」、「把台灣人說這麼好，以後在機場和國外更要注意形象」、「好可愛又熱愛自己工作的地勤人員」、「希望大家要繼續遵守規定、禮貌待人，才能讓稱讚留在台灣人身上」。

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