　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出國玩才後悔的10件事！找錯旅伴才第4、第1名超重要

▲▼桃園機場第一航廈，桃機一航，桃園國際機場，出國旅遊，報復性旅遊，過年出國，農曆春節出國，團體旅遊，自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲解封後你出國玩了嗎？（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李芷萱／綜合報導

據交通部觀光局統計，2022年台灣人共有148萬2,821人次出國，其中去年10月台灣跟上世界宣布解封後，出國人數狂飆，但在終於可以出國度假後，也有不少民眾飛到國外才發現，有些事情忘記提前準備，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出國期間最後悔沒先準備好的10大事情，趁著下次出國前趕緊做好規劃吧！

TOP 3，外幣沒帶夠

[廣告]請繼續往下閱讀...

海外刷卡方便，但難免會遇到店家只收現金，因此出國旅遊備好外幣現鈔很重要。過往民眾都是親自赴銀行臨櫃換匯，現在許多銀行提供外幣ATM、線上換匯服務，不用跑銀行也可以輕鬆換匯。另外在換匯時，也別忘估算出國後大概的花費，有網友在網上抱怨，後悔外幣沒換夠：「因為身上韓幣現金不夠+什麼卡都刷不過，卡關在首爾站售票口，備用的外幣、韓幣都要準備才比較保險」、「我只帶了10萬日幣過去，根本不夠用」、「人生第一次去歐洲，怕錢帶不夠」。

TOP 2，沒學好外語

全球化浪潮之下，接觸外文、英文的機會越來越高，許多台灣人從小學習英文，政府也積極推動國家雙語政策，但書到用時方恨少，不少網友表示，明明在台灣時英文、日文、韓語都說得不錯，但每次出國與當地人對話，突然變得結結巴巴，對於語文能力不足深感後悔，也有人分享自身經驗：「出國前其實非常緊張，覺得好久沒用英文了」、「太久沒出國，我的日文退步太多」、「我這次去，深刻感受到我的英文文法很破碎」。

TOP 1，忘買旅平險

出國旅遊最怕突然生病，吃成藥能解決的不舒服還算小事，萬一必須到醫院就診，使用到國外的醫療系統，可能都會讓荷包大失血。因此，出國前投保旅平險非常重要，不少民眾也有在網路上分享自身經驗，「重症風險的人，還要記得保有新冠給付的旅平險」、「因為父母年紀大，雖然跟團，我還是有自己幫他們加保旅平險」。

▲▼ 。（圖／網路溫度計提供）

▲出國前最好做好準備！（圖／網路溫度計提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／爆「2職籃將整合！」　籃球名人堂協會聲明回應
4國中屁孩對整桶濃湯「吐口水」！　牛排店顧客喝下肚
快訊／青安房貸利率拍板！　正式升破2%
快訊／16具男女浮屍！　5具是台灣人
快訊／又多4具！　台灣沿海尋獲16具浮屍
曾雅蘭身體亮紅燈！　症狀痛苦「眼淚乾了又流」
門後藏真跡！　鑑價師一看驚：超過2000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多神級甜品爆「割人災情」！　苦主1次就嚇到：傷口超深

波霸vs小珍珠「哪個最讚？」　一票人喝爆：絕對是它

4國中屁孩對整桶濃湯「吐口水」！顧客慘喝下肚　牛排店說話了

好市多買DIY小屋！他組到虛脫才發現「下期便宜6000」...網教1招退錢

東非狒狒今解剖「檢察官到場」　林務局：解剖報告將移交桃園地檢

出國玩才後悔的10件事！找錯旅伴才第4、第1名超重要

靠ChatGPT「2天狂賺21萬」　內行教9大關鍵：先別跟他聊天

明道大學欠教職員2個月薪資　教育部：違反教師條例罰10萬

平民美食聖地殞落？他逛夜市驚見這「1小吃」漲幅50%：太誇張

審法案工作人員跌倒！石崇良急診魂爆發衝上前：這是最安全的委員會

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

阿伯去海生館看人魚演出　喊「這隻公的啦」周圍笑翻

好市多神級甜品爆「割人災情」！　苦主1次就嚇到：傷口超深

波霸vs小珍珠「哪個最讚？」　一票人喝爆：絕對是它

4國中屁孩對整桶濃湯「吐口水」！顧客慘喝下肚　牛排店說話了

好市多買DIY小屋！他組到虛脫才發現「下期便宜6000」...網教1招退錢

東非狒狒今解剖「檢察官到場」　林務局：解剖報告將移交桃園地檢

出國玩才後悔的10件事！找錯旅伴才第4、第1名超重要

靠ChatGPT「2天狂賺21萬」　內行教9大關鍵：先別跟他聊天

明道大學欠教職員2個月薪資　教育部：違反教師條例罰10萬

平民美食聖地殞落？他逛夜市驚見這「1小吃」漲幅50%：太誇張

審法案工作人員跌倒！石崇良急診魂爆發衝上前：這是最安全的委員會

豪華「阿爾法」西門町鬼迴轉　騎士撞噴...露腰妹蹲地曝最美風景

「AnimeJapan 2023」到場人次破10萬！間諜家家酒、Re:0眾多續作情報一覽

台企銀股利創新低　向逾34萬股民喊話：明年回饋

好市多神級甜品爆「割人災情」！　苦主1次就嚇到：傷口超深

NCC修法擴大海纜設施保護　最高處無期徒刑併科一億罰金

徐巧芯為「馬英九接機團」槓吳欣岱　她秀訂車單嗆：台獨教授別躲

波霸vs小珍珠「哪個最讚？」　一票人喝爆：絕對是它

賴清德礙於副總統身份無法訪華府？　綠委：下半年會有一些期待發生

美失業女靠一招「信封存錢法」甩百萬負債　3年不到反狂賺3000萬

不是劇本！中風男倒在消防隊前　急診醫+救護員秒衝出救人

硬要餵猴子吃零食　短褲妹「被打一猴掌」當場傻了

生活熱門新聞

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

性慾很大！　3生肖最會偷吃

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」！內行激推2平價服飾

超商淪「領貨店」！店長無奈：老闆已吃土3個月

飛機杯女神「1周榨精14次」後遺症　男友睡照超驚呆

便當店加2字價格暴增！OL曝原因他聽傻

月中住22天！「人妻列5點」再生第二胎不會去住

駕駛2度衝向嬰兒車　爸媽肉身護娃

便服日穿短褲短裙　學校主任竟酸「明星穿是養眼，你們是礙眼」

今晚變天！一路下到連假　5天預測雨量「紅通通」

車尾掛7顆雞蛋！內行曝神秘儀式：破光才能回家

更多熱門

相關新聞

一家三口旅遊！住雙人房竟遭飯店拒絕

一家三口旅遊！住雙人房竟遭飯店拒絕

家庭外出旅遊時，住飯店總希望能夠經濟實惠。不過，大陸一名妹子日前帶著父母到北京遊玩，過程中訂了東城區某間飯店，想住雙人房卻遭到拒絕，讓她十分納悶，從來沒遇過這種情況，而飯店業者的說法也在網路上引起極大討論。

他曝家人10PM到羽田　排5hrs才出海關！

他曝家人10PM到羽田　排5hrs才出海關！

瘋出國！業者機票單月營收破10億元

瘋出國！業者機票單月營收破10億元

出國放鬆秒選泰國！老司機曝「3優勢」屌打台灣

出國放鬆秒選泰國！老司機曝「3優勢」屌打台灣

花10萬找同學扮女友　直到父病逝都沒來怒告

花10萬找同學扮女友　直到父病逝都沒來怒告

關鍵字：

出國旅遊旅平險保險旅伴外語網路溫度計

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

父欠稅關進看守所...陳庭妮震驚不知情

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

陳零九分手…徐凱希突開譙狐狸精「網瘋猜就是她」！

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面