出國玩才後悔的10件事！找錯旅伴才第4、第1名超重要

▲解封後你出國玩了嗎？（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李芷萱／綜合報導

據交通部觀光局統計，2022年台灣人共有148萬2,821人次出國，其中去年10月台灣跟上世界宣布解封後，出國人數狂飆，但在終於可以出國度假後，也有不少民眾飛到國外才發現，有些事情忘記提前準備，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出國期間最後悔沒先準備好的10大事情，趁著下次出國前趕緊做好規劃吧！

TOP 3，外幣沒帶夠

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海外刷卡方便，但難免會遇到店家只收現金，因此出國旅遊備好外幣現鈔很重要。過往民眾都是親自赴銀行臨櫃換匯，現在許多銀行提供外幣ATM、線上換匯服務，不用跑銀行也可以輕鬆換匯。另外在換匯時，也別忘估算出國後大概的花費，有網友在網上抱怨，後悔外幣沒換夠：「因為身上韓幣現金不夠+什麼卡都刷不過，卡關在首爾站售票口，備用的外幣、韓幣都要準備才比較保險」、「我只帶了10萬日幣過去，根本不夠用」、「人生第一次去歐洲，怕錢帶不夠」。

TOP 2，沒學好外語

全球化浪潮之下，接觸外文、英文的機會越來越高，許多台灣人從小學習英文，政府也積極推動國家雙語政策，但書到用時方恨少，不少網友表示，明明在台灣時英文、日文、韓語都說得不錯，但每次出國與當地人對話，突然變得結結巴巴，對於語文能力不足深感後悔，也有人分享自身經驗：「出國前其實非常緊張，覺得好久沒用英文了」、「太久沒出國，我的日文退步太多」、「我這次去，深刻感受到我的英文文法很破碎」。

TOP 1，忘買旅平險

出國旅遊最怕突然生病，吃成藥能解決的不舒服還算小事，萬一必須到醫院就診，使用到國外的醫療系統，可能都會讓荷包大失血。因此，出國前投保旅平險非常重要，不少民眾也有在網路上分享自身經驗，「重症風險的人，還要記得保有新冠給付的旅平險」、「因為父母年紀大，雖然跟團，我還是有自己幫他們加保旅平險」。

▲出國前最好做好準備！（圖／網路溫度計提供）