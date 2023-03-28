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大陸 大陸焦點 特派現場

一家三口「住雙人房」遭飯店拒絕！妹子傻眼：第一次遇到

▲▼摩鐵,MOTEL,飯店,HOTEL,臥室。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲妹子帶著父母想要入住飯店雙人房，卻遭到櫃台人員拒絕。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

家庭外出旅遊時，住飯店總希望能夠經濟實惠。不過，大陸一名妹子日前帶著父母到北京遊玩，過程中訂了東城區某間飯店，想住雙人房卻遭到拒絕，讓她十分納悶，從來沒遇過這種情況，而飯店業者的說法也在網路上引起極大討論。

綜合陸媒報導，這名女子帶著父母到北京遊玩數日，期間住了許多飯店，過程都十分順利，並沒有遭到刁難。不過，後來她透過網路，預訂了東城區某間飯店的標準雙人床房間，辦理入住時卻被員工攔下來，前台則告知「一家三口不能住在同一個標間（標準雙人床房）」。

女子感到十分莫名其妙，不曉得這是哪裡來的規定，於是好奇上網詢問，明明已經玩了數天，都沒碰到這種情況，為何會在該間飯店發生，「一家三口到底該怎麼訂酒店呢？」

▼妹子第一次遇到這種情況，感到相當困惑，同時也不曉得一家三口該如何訂飯店的房間。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼飯店、酒店。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文引起討論後，不少網友留言嘲諷，「酒店：你把另一個房間的錢交了，三人摞（堆疊）起來睡我也不管」、「一般酒店不會管的，只要客人覺得住得下就行了」、「不准一家三口住一間房肯定不是行規，20年我帶父母到重慶成都旅遊，都住一間房。」

對此，飯店的工作人員則表示，因為女子已經成年，而標準雙人床房是提供給2名成年人居住的，因此若有3名成年人要住在一起，必須要選擇家庭房才行。

不過，該飯店的雙人床房價格為432元（人民幣，下同，約新台幣1,906元）含早餐，家庭房則是609元（約新台幣2,687元）不含餐食，有著一定的落差，因此也有人質疑，大概是業者想多賺一間房間的錢，才有如此規定。對此，北京市民專線則回應，這種做法要看業者規定，有些能夠允許，有些則會規定雙人房只能睡2人，並沒有法規嚴格禁止，還是看業者如何決定。

 

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